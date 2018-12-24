Звездная мама Кэндис Сванепул очаровала стройными формами в крошечном бикини: фото

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Кэндис Сванепул
Кэндис Сванепул / Instagram / @angelcandices

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret успевает не только позировать для модных глянцев, но и ухаживать за детьми и проводить с ними совместный отдых. После расставания с любимым Германном Николе она старается отвлекаться, путешествуя с друзьями и семьей по всему миру.

Сейчас звезда находится на своей родной земле – в ЮАР в столице Кейптаун. Звезда делится фотографиями экзотических растений и несравненных пейзажей, не забывая при этом загорать на морском пляже.

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Для очередного фото в Instagram модель надела купальник собственного бренда Tropic of C красного цвета с завязками. Раздельный купальник, состоящий из маленьких трусиков и бюстгальтера, прекрасно подчеркивал идеальные формы 30-летней женщины. Голову она прикрыла соломенной шляпой, которая была особенно трендовой в 2018 году, а к пляжному образу добавила стильные украшений. Кэндис удобно устроилась на лежаке с белым полотенцем, вглядываясь в африканские пейзажи.


Кэндис Сванепул в ЮАР / Instagram / @angelcandices


Кэндис Сванепул в ЮАР / Instagram / @angelcandices

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В Instagram-Stories она также опубликовала две фотографии, на которых похвасталась спелым зеленым виноградом и фотографией, на которой она предстала с сыном Анакой на фоне местной саванны.


Экзотика в ЮАР на фотографиях Кэндис / Instagram-Stories / @angelcandices


Экзотика в ЮАР на фотографиях Кэндис / Instagram-Stories / @angelcandices

Также, подводя итоги 2018 года, она разместила финальное фото, датированное 25 декабря, на котором сфотографировалась со своими родными: "Рождество в Африке".


Семья Кэндис Сванепул / Instagram-Stories / @angelcandices

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Отдых
Источник: 24 канал
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