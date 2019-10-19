Звездная мама Санта Димопулос рассказала о диете на грудном вскармливании: подробности

Немало знаменитостей в мире поддерживают грудное вскармливание и посвящают публикации этому на своих страницах в социальных сетях. Среди них – бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая стала мамой во второй раз 14 сентября в одном из роддомов в Монако.

Санта Димопулос превратила свою страницу в инстаграме на интересный блог звездной мамы со многими рекомендациями по беременности и рождении ребенка.

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Свой новый пост знаменитость посвятила теме грудного вскармливания. Ранее женщина рассказывала, что ее новорожденная дочь София очень спокойная, а капризничает только тогда, когда хочет есть. А растет девочка полностью на грудном молоке, ведь Санта считает его полезным.

Ни одна смесь и близко не стоит рядом. ВОЗ рекомендует кормить ребенка грудью минимум шесть месяцев. Грудное молоко подстроено под индивидуальные потребности конкретного ребенка, оно не только питает организм, но и защищает его. Также это эмоциональная связь между мамой и ребенком,

– написала в публикации Димопулос.

Санта Димопулос сообщила, что она не придерживается диеты во время грудного вскармливания. Звезда вспомнила, как ей в больнице приносили выпечку, десерты и красную рыбу. По словам звездной мамы, она ест все, кроме некоторых продуктов.

Санта Димопулос о рационе питания на грудном вскармливании:

1. "Я не употребляю вредную пищу – фастфуд, очень жирное, соленое, сладкое. Не ем консервы, колбасы".

2. "Пью много воды. В этот период даже ночью пью. Это важно для лактации и необходимо для здоровья. Получается не менее двух литров в сутки".

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3. "Питаюсь разнообразно. Жиры (масла, авокадо), белки (рыба, мясо, морепродукты), углеводы (крупы, хлеб, макароны). Фрукты, овощи, ягоды, кисломолочные продукты, черный шоколад. Десерты – редко. Цельное молоко – нет. Кофе тоже не пью, но читала, что одну чашку можно, но мне просто не хочется. Это же касается и алкоголя".

Редакция LifeStyle 24 отмечает, что грудное вскармливание – это индивидуальный выбор каждой женщины, который никто не имеет права ей навязывать.

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