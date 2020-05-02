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Звездную мамочку веру Кекелию выписали из полового дома: видео

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Вера Кекелия родила первенца
Вера Кекелия родила первенца / Instagram / @kekeliavera

Популярная украинская исполнительница, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия вчера, 1 мая, призналась, что стала мамой сына. Она опубликовала первое фото в компании любимого и малыша, а теперь поделилась видео, где показала выписку из роддома.

Первенец Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды появился на свет в Киеве. Звездная пара не скрывает своего счастья и с радостью делится с поклонниками неповторимыми моментами. На личной странице певицы в инстаграме появилось чувственное видео.

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На ролике счастливые родители позируют возле киевского роддома ISIDA. Вместе с Романом встретить Веру и маленького Ивана приехала коллега и подруга артистки Марта Адамчук. Она отметила, что через 20 лет они посмотрят этот ролик и вспомнят невероятные мгновения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Напомним, Роман и Вера познакомились на съемках шоу "Голос страны-7". Оба попали в команду Сергея Бабкина. Там они поддерживали друг друга и переживали. Сначала была симпатия, которая впоследствии переросла в безграничную любовь. В октябре 2017 года пара решила пожениться. А уже в феврале 2020 года Вера заявила о своей беременности, опубликовав нежные фотографии с округлым животиком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные родители
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