Звездную мамочку веру Кекелию выписали из полового дома: видео

Популярная украинская исполнительница, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия вчера, 1 мая, призналась, что стала мамой сына. Она опубликовала первое фото в компании любимого и малыша, а теперь поделилась видео, где показала выписку из роддома.

Первенец Веры Кекелии и музыканта Романа Дуды появился на свет в Киеве. Звездная пара не скрывает своего счастья и с радостью делится с поклонниками неповторимыми моментами. На личной странице певицы в инстаграме появилось чувственное видео.

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На ролике счастливые родители позируют возле киевского роддома ISIDA. Вместе с Романом встретить Веру и маленького Ивана приехала коллега и подруга артистки Марта Адамчук. Она отметила, что через 20 лет они посмотрят этот ролик и вспомнят невероятные мгновения.

Напомним, Роман и Вера познакомились на съемках шоу "Голос страны-7". Оба попали в команду Сергея Бабкина. Там они поддерживали друг друга и переживали. Сначала была симпатия, которая впоследствии переросла в безграничную любовь. В октябре 2017 года пара решила пожениться. А уже в феврале 2020 года Вера заявила о своей беременности, опубликовав нежные фотографии с округлым животиком.