Звездные красавицы перевоплотилась в Джульетту: потрясающие фото для календаря Pirelli 2020

Ежегодная работа итальянского производителя шин в этом году была посвящена образу героини трагедии Уильяма Шекспира. В чарующих образах предстали голливудские знаменитости Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Индия Мур, Крис Ли, Розалия, Мия Гот, Клер Фой, Яровая Шахиди и Стелла Роверси. Каждая из красавиц примерила два образа: современный и вдохновленный эпохой средневековья.

В объективе итальянского фотографа Паоло Роверси каждая девушка по-своему передала драматизм одной из самых романтичных историй. Звезды воплощали внутренние переживания и собственными образами передали актуальность шекспировской героини. Каждая из них поделилась личным видением того, кто для нее Джульетта.

Читайте также: Престижное издание People объявило людей года: кто вошел в звездный список

Джульетта – парадокс. Она невероятно невинна, и эта невинность дает ей силу и мудрость,

– рассказала Эмма Уотсон.

Кристен Стюарт видит героиню, которая переходит от невинной девочки к настоящей мятежнице, превращается в могучую женщину.

Трагическая история Ромео и Джульетты – это история отчаянной, безответной любви. Сказка для одних, история жизни для других,

– призналась английская актриса Клэр Фой.

В общем знаменитостям удалось превратить процесс съемки в настоящую театральную постановку. Хоть каждая из них почувствовала и передала образ Джульетты по-своему, но именно благодаря этому многообразию удалось воплотить девять неповторимых граней легендарного персонажа.

Звездные красавицы в образе средневековой и современной Джульетты / Instagram /@pirelli

Не менее впечатляющими являются фото из-за кулис съемки. Автор фотографий Паоло Роверси подчеркнул, что таких невероятных результатов команде удалось достичь благодаря человечности, нравственности и ценностям моделей. Они не играли, а проживали историю на площадке.

Закулисье съемок для календаря Pirelli 2020 / Instagram /@pirelli