Звездные супруги Тимберлейк и Бил продали роскошный пентхаус в Нью-Йорке: фото изнутри

61 Читати новину українською
Супруги Джастин Тимберлейк и Джессика Бил продали пентхаус в Нью-Йорке
Супруги Джастин Тимберлейк и Джессика Бил продали пентхаус в Нью-Йорке / Коллаж из соцсетей

Чета голливудской актрисы Джессики Бил и певца Джастина Тимберлейка наконец нашла покупателей на свои элитные апартаменты в Нью-Йорке.

Звездная пара продала пентхаус в Сохо за 6,35 миллиона долларов.

Смотрите также: Дом из фильма "Отдых по обмену" выставили на продажу: известна цена

Как пишут американские таблоиды, покупателя для элитной недвижимости знаметитостям удалось найти не с первого раза. Им несколько раз приходилось снижать стоимость жилья.

Тімберлейк Біл пентхаус Нью-Йорк
Пентхаус, в котором жили звездные супруги Тимберлейк-Билл

пентхаус Тімберлейк Біл Нью-Йорк
Вид с террасы пентхауса, в котором Тимберлейк и Бил жили в Нью-Йорке

пентхуас ванна інтер'єр
Просторная ванная в пентхаусе, где жили Тимберлейк и Бил

Пара приобрела эти апартаменты в 2010 году за 6,5 миллиона долларов, но после того, как в марте 2017 года стали владельцами другого пентхауса за 20 миллионов, квартиру в Сохо решили продать.

кухня інтер'єр пентхаус Нью-Йорк
Кухня в апартаментах, где жили Билл и Тимберлейк в Нью-Йорке

Сначала Тимберлейк и Бил просили за свою квартиру 8 миллионов, однако из-за отсутствия потенциальных покупателей, существенно снизили цену.

пентхаус Тімберлейк Біл Нью-Йорк
Квартиру продали за более 6 миллионов долларов

Пентхаус знаменитостей отмечается обширностью, четыре комнаты дополняет большая терраса.

Тімберлейк Біл Пентхаус Нью-Йорк
Интерьер пентхауса Джастина Тимберлейка и Джессики Бил в Нью-Йорке

Коридор квартиры меблирован вместительными шкафами, которые по стилю и цвету идеально сочетаются с дубовой полом.

Пентхаус Нью-Йорк Інтер'єр Тімберлейк Біл
Пентхаус продали не с первой попытки

С больших панорамных окон открываются невероятные пейзажи Нью-Йорка.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк продали пентхаус в Нью-Йорке: смотрите видео

Читайте также:
 
  •  
Теги: LifeStyle Новости недвижимости мира Новости недвижимости Нью-Йорк Звездная недвижимость
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
сегодня 16:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
Олена Булан 186
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
сегодня 15:05 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 33
Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя
сегодня 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя
24
Меню на Новый год 2019: какие вкусные блюда приготовить дома
сегодня 14:25 Меню на Новый год 2019: какие вкусные блюда приготовить дома
892
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 14:15 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
951
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 11:37 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
45397
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук