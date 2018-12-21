Звездные супруги Тимберлейк и Бил продали роскошный пентхаус в Нью-Йорке: фото изнутри

Чета голливудской актрисы Джессики Бил и певца Джастина Тимберлейка наконец нашла покупателей на свои элитные апартаменты в Нью-Йорке.

Звездная пара продала пентхаус в Сохо за 6,35 миллиона долларов.

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Как пишут американские таблоиды, покупателя для элитной недвижимости знаметитостям удалось найти не с первого раза. Им несколько раз приходилось снижать стоимость жилья.



Пентхаус, в котором жили звездные супруги Тимберлейк-Билл



Вид с террасы пентхауса, в котором Тимберлейк и Бил жили в Нью-Йорке



Просторная ванная в пентхаусе, где жили Тимберлейк и Бил

Пара приобрела эти апартаменты в 2010 году за 6,5 миллиона долларов, но после того, как в марте 2017 года стали владельцами другого пентхауса за 20 миллионов, квартиру в Сохо решили продать.



Кухня в апартаментах, где жили Билл и Тимберлейк в Нью-Йорке

Сначала Тимберлейк и Бил просили за свою квартиру 8 миллионов, однако из-за отсутствия потенциальных покупателей, существенно снизили цену.



Квартиру продали за более 6 миллионов долларов

Пентхаус знаменитостей отмечается обширностью, четыре комнаты дополняет большая терраса.



Интерьер пентхауса Джастина Тимберлейка и Джессики Бил в Нью-Йорке

Коридор квартиры меблирован вместительными шкафами, которые по стилю и цвету идеально сочетаются с дубовой полом.



Пентхаус продали не с первой попытки

С больших панорамных окон открываются невероятные пейзажи Нью-Йорка.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк продали пентхаус в Нью-Йорке: смотрите видео