"Звездные войны 9": появился первый тизер и официальное название фильма

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"Звездные войны: Восхождение Скайвокера": официальный тизер
"Звездные войны: Восхождение Скайвокера": официальный тизер / www.starwars.com

Долгожданная фантастическая лента "Звездные войны" IX эпизод получила свое официальное название. Теперь студия Disney ознаменовала ее как "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Мировая премьера фильма состоится 20 декабря 2019 года.

Об официальном названии фильма разработчики сообщили на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго, трансляция которого опубликована на YouTube-канале Star Wars. Также, впервые был представлен новый тизер к фильму, который сразу же появился в сети. Всего лишь за несколько часов его посмотрели почти полмиллиона раз.

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Звездные войны: Эпизод 9 – Звездные войны: Восхождение Скайуокера: смотреть онлайн

В первом двухминутном тизере фанаты космо-оперы увидели, как одна из главных героинь, Рей (Дейзи Ридли), бежит по пустыне со световым мечом, соревнуясь с неизвестным противником. Вероятно, это может быть Кайло Рен (Адам Драйвер), который руководит истребителем. Также в тизере присутствует принцесса Лея, роль которой исполнила покойная Кэрри Фишер, робот C-3PO и многие другие.

Настоящим сюрпризом для поклонников "Звездных войн" стало появление Билли Ди Уильямс в роли Лендо Калриссиан, который ранее снимался в оригинальной трилогии (V и VI эпизодах). А также в конце тизера фанаты могут услышать таинственный смех Императора Палпатина (Ен Макдермид), который по сюжету должен был погибнуть еще в VI эпизоде ​​саги "Звездных войн". В конце ролика звучит знаменитая фраза Люка Скайуокера из предыдущей части саги: "Никто не ушел навсегда".

Новые промо-кадры "Звездные войны: Восхождение Скайвокера":

 

Режиссером нового фильма "Звездные войны" IX эпизод стал Джей Джей Абрамс, снявший также фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" и ставший исполнительным продюсером картины "Звездные войны: Последние джедаи". Создатели нового эпизода дополнительно сообщили, что после премьеры фильма у них больше нет планов относительно продолжения саги. Как долго продлится пауза в съемочном процессе – пока неизвестно.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
Источник: Polygon
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