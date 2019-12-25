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"Звездные войны 9" провалились в прокате в Китае

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"Звездные войны 9" / NewsDio

Несмотря на ажиотаж вокруг трейлер и тизеров, вопреки ожиданиям фанатов, несмотря на пиар от создателей, фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восход" таки провалился в прокате. В китайском так точно.

О том, что фильм "Звездные войны 9" провалился в прокате в Китае сообщает издание The Hollywood Reporter. Там он стартовал с катастрофически низким результатом, как для проекта такого масштаба.

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За первый уикенд девятый эпизод "Звездных войн", который получил название "Скайуокер. Восход", собрал всего 12 миллионов долларов. Добавим, что бюджет фильма достигал 275 миллионов долларов. К примеру, анимационный фильм от Disney "Ледяное сердце 2" за первые выходные собрал в Китае 53 миллиона долларов при смете 150 миллионов долларов.

Что касается "Звездных войн 9", в Северной Америке они также стартовали хуже, чем того ожидали создатели и прогнозировали критики. За премьерный уикенд в прокате эпизод собрал 175,5 миллиона долларов, а по прогнозам кассовый сбор должен был достичь 195 миллионов долларов.

Звездные войны 9: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Кино LifeStyle Disney Звездные войны
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