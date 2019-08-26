"Звездные войны: Восхождение Скайуокера": сеть покоряет новый трейлер фильма

Представители киностудии Disney продолжают подогревать интерес киноманов к долгожданному фильму "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" 9 (Star Wars: The Rise of Skywalker). На официальном YouTube-канале опубликовали новый тизер, который постепенно покоряет сеть.

Новые кадры с 9 части "Звездных войн" презентовали во время фестиваля D23 Expo в калифорнийском городе Анахайм. Светское мероприятие привлекло внимание всех мировых СМИ и киноманов, ведь именно там The Walt Disney Company демонстрирует свои новинки.

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Так, 25 августа авторы фильма "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" показали первый постер к фильму. На снимке видны главные герои и Император Палпатин, который должен был погибнуть еще в 6 эпизоде ​​саги. Вслед за постером в сети появился новый трейлер.

История поколения подходит к концу,

– заинтриговали авторы проекта.

В первой части ролика режиссер Джей Джей Абрамс символически показал кадры из предыдущих частей "Звездных войн". Кроме этого, в трейлере были и новые промо-кадры, в частности, фрагменты битвы главных героев Рэй и Кайло Рена. Тизер завершился тем, что главная героиня предстает перед зрителями в образе "последователя Темной стороны": в руках Рэй держит особый световой меч красного цвета.

Смотрите новый трейлер к фильму "Звездные войны: Восхождение Скайуокера": видео

Что известно о фильме "Звездные войны: Восхождение Скайуокера"?

Хотя съемки долгожданного фильма киностудий Disney и Lucasfilm началась еще в 2018 году, его авторы не спешили представить официальные кадры. Только весной 2019-го киноманы увидели первый тизер и узнали, что лента будет называться "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".

Главной героиней стала Рей (Дейзи Ридли). В тизере она бежит по пустыне со световым мечом, ожидая на поединок с Кайло Реном. Все поклонники саги обратили внимание на завершение ролика, где звучит знаменитая фраза Люка Скайуокера из предыдущей части саги: "Никто не ушел навсегда". Как авторы проекта в завершении проекта планируют объединить сюжетную линию эпизодов, пока неизвестно. Однако на пресс-конференции представители Disney уверенно заявили, что не имеют целью продолжать рейтинговый проект.