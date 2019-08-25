"Звездные войны: Восхождение Скайвокера": появился первый постер к фильму

Студия Disney в рамках фестиваля D23 показала первый постер фантастического фильма "Звездные войны" IX эпизода – "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Напомним, что мировая премьера фильма состоится 20 декабря 2019 года.

Новый постер был опубликован на официальной странице ленты в Instagram. На нем изображены главные герои новой части "Звездные войны: Восхождение Скайвокера" – Рэй (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер).

Читайте также: Три роковые блондинки Терон, Робби и Кидман снялись в фильме о сексуальных домогательствах: трейлер

А над героями – Император Палпатин (Иэн Макдермид), который по сюжету должен был погибнуть еще в VI эпизоде ​​саги "Звездных войн". Добавим, что режиссером нового фильма стал Джей Джей Абрамс, снявший также фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" и бывший исполнительным продюсером картины "Звездные войны: Последние джедаи".

Кроме того, как сообщают создатели ленты, после премьеры у них больше нет планов относительно продолжения саги.

"Звездные войны: Восхождение Скайвокера": смотрите тизер