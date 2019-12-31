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Звездный бомонд поздравил Наталку Карпу с рождением дочери: как назвали первенца

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Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

38-летняя украинская певица совсем недавно впервые стала мамой. Наталка Карпа с радостью делилась трогательными кадрами своей дочери, однако имя малышки не разглашала. Сегодня, 31 декабря, певица отправилась домой из роддома, чтобы Злата встретила свой первый Новый год дома.

26 декабря в столичной клинике Наталка Карпа родила первенца. На официальном инстаграм-странице новоиспеченная мамочка разместила чувственное фото с мужем и дочкой. Певица рассказала, что заполнила документы на свидетельство, указав имя ребенка. Однако тогда разглашать эту тайну артистка не стала.

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Однако сегодня, 31 декабря, Наталку Карпу выписали из роддома. Чтобы поздравить молодую мамочку, в столичную клинику пришли ее звездные коллеги.

Так, на личной странице певицы Светланы Тарабаровой, которая в течение года радуется материнству, появилось приветственное сообщение. Она умышленно или случайно рассекретила имя девочки. Кроху назвали Златой, и свою первую новогоднюю ночь дочь Натальи карпы проведет уже дома.

Несколько дней назад наша талантливая Наталка Карпа стала мамой. Сегодня мы знакомились с маленькой Златой. Мурашки по коже. Новый мир, новая жизнь. Пусть ваше маленькое доброе сердце всегда вдохновляет вас,
– прокомментировала чувственные кадры звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @tarabarova

Разделить пополнение семьи поспешили также фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя с женой Alyosha, телеведущая Соломия Витвицкая вместе с мужем режиссером Владом Кочатковым и родители исполнительницы. 

дочка наталки карпи
Звездные коллеги поздравили Налатку Карпу с рождением дочки/ Instagram / @tarabarova

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные дети
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