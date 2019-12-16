Звездный бомонд собрался на вечеринке Пи Дидди: как выглядели Кардашян и Бейонсе

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Пи Дидди и Jay-Z / Instagram / @diddy

Американский рэпер и продюсер на днях собрал близких и друзей на громком праздновании своего 50-летия. Среди приглашенных гостей заметили успешных представителей западного шоу-бизнеса: Пэрис Хилтон, Бейонсе и семейство Кардашян практически в полном составе.

Судя по всему, дресс-код мероприятия был в стиле black tie: мужчины в элегантных смокингах, а женщины в длинных роскошных вечерних платьях. Звездные красавицы стремились удивить блестящими образами и брендовой одеждой.

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Одним из самых ярких стал наряд Ким Кардашян: звезда появилась в шелковом платье цвета шампань со шлейфом от британского модного дома Vivienne Westwood. Глубокое декольте выгодно подчеркнуло ее грудь. В качестве аксессуара Ким выбрала клатч Chanel. Ее муж Канье Уэст предстал в элегантном костюме синего цвета и белой рубашке.

кім і каньє
Ким Кардашян и Канье Уест / Instagram / @diddy

кім кардашян
Ким Кардашян /  Instagram / @diddy

Младшие сестры многодетной мамочки, 35-летняя Хлои Кардашян И 22-летняя Кайли Дженнер, тоже появились на вечеринке в потрясающих образах. Кайли надела черное платье с блестками и соблазнительным разрезом и глубоким декольте от французского бренда BALMAIN. Блондинка Хлои появилась в облегающем брючном костюме с пайетками. Она едва не оголила грудь и подчеркнула соблазнительный бюст золотой цепочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

38-летняя американская исполнительница Бейонсе появилась на вечеринке в откровенном образе. Ее темное велюровое платье украшало драгоценные камни и экстремальный разрез, который позволил выгодно подчеркнуть стройные ноги звезды. Для того, чтобы выглядеть королевой светского мероприятия певица выбрала украшения с изумрудами. Она появилась вместе со своим мужем Jay-Z, который является одним из самых богатых хип-хоп исполнителей по версии Forbes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jay-Z (@jayz.co)

 

Звездные гости на вечеринке рэпера Diddy​/ Instagram / @diddy

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные дни рождения Бейонсе Кайли Дженнер Ким Кардашян Хлои Кардашян
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