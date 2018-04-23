Звездный эксперт шоу "Топ-модель по-украински" покидает проект: неожиданное заявление

28 декабря отгремел последний выпуск 5 сезона шоу "Топ-модель по-украински". После грандиозного финала один из звездных экспертов – Константин Боровский – заявил, что покидает проект.

Неожиданное заявление появилось на Instagram-странице эпатажного певца. Константин Боровский признался, что доволен результатами шоу, поскольку Яна Кутишевская действительно достойна победы на "Топ-модель по-украински". Кроме этого, он поблагодарил всех коллег за сотрудничество.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск: грандиозный финал

"Поздравляю Яну Кутишевскую, она прошла сложный путь и достойна победы. Поздравляю всю команду и всех участников – мы это сделали! Я благодарен за доверие и интересный опыт. Спасибо Андрею Оленичу за то, что нашел меня, привел на проект и поддержал все мои начинания. Алексею Гадушевскому – за то, что поверил в меня и усадил в кресло эксперта. Музе проекта и супер-профи Алле Костромичевой – за поддержку и заботу. Ты сразу приняла меня в команду, всему обучила и ввела в курс дела. Отдельная благодарность моему медиа-коучу Павлу Инову", – написал Константин Боровский.

По словам артиста, он был полон энтузиазма, когда его пригласили стать фэшн-экспертом на проекте. Поскольку мода, особенно street-fashion – это одно из увлечений Константина Боровского, ему удалось донести до зрителей немало интересных мыслей. И это не все достижения, которыми может похвастаться певец.

Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 18 выпуск: в шоу победила Яна Кутишевская

За два сезона мне удалось сказать много. Вместе с бандой "АГОНЬ" мы ярко ворвались на проект: сняли топовый клип "Беги" с участниками проекта (почти 5 миллионов просмотров на YouTube), зажгли на сцене в финальном гала-шоу, я записал рэп-трек "Мы на Топ-модели", посвященный шоу и выпустил вдохновенной Аллой Костромичевой линейку одежды "Красота спасет". Одним словом, проявил слишком много активности, которая, похоже, не совсем вписалась в телевизионные рамки,

– заявил Константин Боровский.

Но несмотря на такой немалый успех он все же решил распрощаться с проектом, ведь "люди не меняются: хулигана и нонконформиста по жизни невозможно превратить в послушного парня. По словам Константина Боровского, "в скандальном телешоу приветствуется пошлость и клоунада, а побеждает не тот, кто ярче на подиуме, а кто громче ругается и дальше плюет". Поэтому его мнение и поведение фаворитов не совпадало с эфирными рамками, что и стало причиной для заявления о прекращении сотрудничества с шоу "Топ-модель по-украински".

Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организовывают для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.