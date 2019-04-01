Звездный папочка: Энрике Иглесиас поделился забавным видео с детьми

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Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас / www.gettyimages.com

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас вместе с женой Анной Курниковой воспитывают двойняшек – сына Николаса и дочь Люси. Артист может похвастаться не только успехами в карьере, но и счастливым отцовством.

Короткий ролик Энрике опубликовал на своей странице в Instagram.

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На видео 43-летний Иглесиас показал, как годовалые дети катают его на машинке.

"Типичная суббота", – лаконично подписал видео артист.

Энрике Иглесиас играет с детьми: смотрите видео

 

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой?
Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном имении.

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Теги: LifeStyle Музыка Дети и несовершеннолетние
Источник: LifeStyle 24
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