Одна из главных героинь культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер, папарацци заметили на улице за прогулкой со свои мужем Джо Джонасом. У 24-летней американской актрисы уже довольно заметен округлый живот.

О беременности Софи Тернер СМИ заговорили еще в феврале. Супруги не сделали ни одного официального заявления, актриса не комментировала свою беременность, однако на кадрах заметно, что уже скоро у актрисы появится первенец.

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Кадры супругов, которые прогуливались по Лос-Анджелесу, опубликовал журнал The Mood Magazin на своей личной странице в инстаграме. На фото заметно, что Джо Джонас и Софи Тернер соблюдают меры предосторожности на фоне распространения коронавируса: оба были в защитных масках.

Актриса надела белый топ, серый жакет и обтягивающие лосины. Музыкант надел обычные черные джинсы и белую футболку.

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Что известно о Софи Тернер и Джо Джонасе

Британская актриса Софи Тернер познакомилась с американским певцом Джо Джонасом в ноябре 2016 года. Уже на следующий год пара объявила о помолвке.

Софи Тернер стала популярной после участия в сериале "Игра престолов", запомнившись по роли рыжеволосой Сансиы Старк. Также она снималась в известном фильме "Люди Икс: Темный феникс", где примерила на себя роль мутанта Джин Грей.

Супружеские обеты Софи Тернер с 30-летним Джо Джонас дали в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а через несколько месяцев собрали родных и друзей на роскошной свадебной церемонии во Франции, а после этого отправились на медовый месяц в Италию.