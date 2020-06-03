В США вспыхнули митинги после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты жителей против произвола и расизма бушуют до сих пор. Так, один из главных героев сериала "Ривердэйл" Коул Спроус стал одним из задержанных во время акции протеста против расовой дискриминации и вседозволенности правоохранителей.

Протесты в Америке переросли в сплошной хаос, американцы устраивают погромы, а стычки с полицией переросли в мародерство. Об аресте в Санта-Монике, что в США, который произошел именно во время мародерства Коул Спроус рассказал на своей странице в инстаграме.

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"Пока СМИ не сделали из моего задержания сенсацию, хочу поговорить об обстоятельствах. #BlackLivesMatter – мирные акции, беспорядки, грабежи – все это совершенно законные формы протеста. Я вышел вместе со всеми в знак солидарности. В Санта-Монике нам преградили дорогу полицейские. Они предложили нам разойтись и предупредили, что иначе начнут арестовывать людей. Однако, когда многие попытались уйти, сзади дорогу перекрыл другоая цепь полицейских, и тогда они начали задержание", – рассказал Коул Спроус.

Актер отметил, что не хочет, чтобы рассказ о его аресте отвлекал от сути самого протеста. По словам Спроуса, последствия его задержания – ничто в сравнению с другими участниками движения. Он просто хотел рассказать, что в этот период надо стать рядом с другими, когда ситуация обостряется, и обеспечить свою поддержку тем, кто в этом нуждается.

Мировые звезды в соцсетях также поддержали акции протеста и запустили хэштег #BlackoutTuesday. В рамках акции мировые знаменитости воздержались от развлекательного контекста в соцсетях. В их профилях появились фото Черного квадрата в знак солидарности с Black Lives Matter – международным движением против насилия к чернокожему населению.

Акцию # BlackoutTuesday поддержали Белла Хадид, Бейонсе, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Рианна, Ариана Гранде, Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер, Ким Кардашян и многие другие.

Что известно о протестах в США