Звезду "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри кремировали – СМИ

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Смерть Люка Перри: прах актера развеяли на ферме
Смерть Люка Перри: прах актера развеяли на ферме / windsor.ctvnews.ca

Голливудский актер Люк Перри, известный по участию в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", не хотел быть похороненным на кладбище. Поэтому родственники кремировали его и развеяли прах.

По словам инсайдеров TMZ, Люк Перри еще задолго до смерти просил, чтобы его прах развеяли на ферме в городке Ванлер, штат Теннесси. Дом голливудский красавец приобрел в 1995 году, когда был на пике своей славы и выполнял роль Дилана Маккея в "Беверли-Хиллз, 90210".

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Источники добавляют, что идея о покупке фермы зародилась у Люка Перри после съемок в фильме "8 секунд". В киноленте актер сыграл участника родео, поэтому захотел этот опыт перенести в реальную жизнь. Он приобрел особняк с придомовой территорией в 380 акров. В доме Люк Перри прожил в течение 20 лет, поэтому он был очень особенным для актера.

Люк Перрі

Смерть Люка Перри: тело актера кремировали / Hollywood Holler

Что известно о смерти Люка Перри

Популярного актера госпитализировали с инсультом 27 февраля. Люк Перри попал в больницу, где ранее снимался в сериале "Ривердэйл". Почти неделю медики боролись за жизнь знаменитости, однако состояние его здоровья ухудшилось. Уже 4 марта родственники Люка Перри объявили о его смерти. По словам инсайдеров, умер актер в кругу своих ближайших родственников – детей Джека и Софи, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и матери. Перед этим близкие Перри приняли сложное решение и дали согласие на отключение его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Как впоследствии выяснилось, 52-летний Люк Перри планировал жениться на своей возлюбленной Венди Мэдисон Бауэр, с которой он был в отношениях почти 12 лет. Пара даже успела отправить первые приглашения гостям, согласно которым, церемония должна была состояться 17 августа 2019 года.

Запрошення на весілля Люка Перрі

Приглашение на свадьбу Люка Перри / TMZ

Свое немалое имущество Люк Перри завещал детям – сыну Джеку и дочке Софи. Невеста Венди Мэдисон Браун не получила в наследство от любимого ни цента. Завещание Люк Перри составил еще в 2015 году, когда врачи подозревали, что у него онкоболезнь.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Потери
Источник: 24 Канал
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