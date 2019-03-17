Звезду "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри кремировали – СМИ

Голливудский актер Люк Перри, известный по участию в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", не хотел быть похороненным на кладбище. Поэтому родственники кремировали его и развеяли прах.

По словам инсайдеров TMZ, Люк Перри еще задолго до смерти просил, чтобы его прах развеяли на ферме в городке Ванлер, штат Теннесси. Дом голливудский красавец приобрел в 1995 году, когда был на пике своей славы и выполнял роль Дилана Маккея в "Беверли-Хиллз, 90210".

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Источники добавляют, что идея о покупке фермы зародилась у Люка Перри после съемок в фильме "8 секунд". В киноленте актер сыграл участника родео, поэтому захотел этот опыт перенести в реальную жизнь. Он приобрел особняк с придомовой территорией в 380 акров. В доме Люк Перри прожил в течение 20 лет, поэтому он был очень особенным для актера.

Смерть Люка Перри: тело актера кремировали / Hollywood Holler

Что известно о смерти Люка Перри

Популярного актера госпитализировали с инсультом 27 февраля. Люк Перри попал в больницу, где ранее снимался в сериале "Ривердэйл". Почти неделю медики боролись за жизнь знаменитости, однако состояние его здоровья ухудшилось. Уже 4 марта родственники Люка Перри объявили о его смерти. По словам инсайдеров, умер актер в кругу своих ближайших родственников – детей Джека и Софи, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и матери. Перед этим близкие Перри приняли сложное решение и дали согласие на отключение его от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Как впоследствии выяснилось, 52-летний Люк Перри планировал жениться на своей возлюбленной Венди Мэдисон Бауэр, с которой он был в отношениях почти 12 лет. Пара даже успела отправить первые приглашения гостям, согласно которым, церемония должна была состояться 17 августа 2019 года.

Приглашение на свадьбу Люка Перри / TMZ

Свое немалое имущество Люк Перри завещал детям – сыну Джеку и дочке Софи. Невеста Венди Мэдисон Браун не получила в наследство от любимого ни цента. Завещание Люк Перри составил еще в 2015 году, когда врачи подозревали, что у него онкоболезнь.