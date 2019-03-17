Кейт Миддлтон выбрала Эмилию Кларк послом своей благотворительной кампании: детали

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Эмилия Кларк и Кейт Миддлтон
Эмилия Кларк и Кейт Миддлтон / Коллаж: LifeStyle 24

Герцогиню Кембриджскую и знаменитую актрису будет соединять неожиданная, однако очень важная связь. Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк и член королевской семьи Кейт Миддлтон вместе будут поднимать важные вопросы, касающиеся медицины и услуг от медработников.

О сотрудничестве Кейт Миддлтон и Эмилии Кларк сообщает иностранное издание People. Мать драконов и герцогиня Кембриджская разделили одну большую любовь, которая заключается в осознании важности вопросов медицины и ее услуг.

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32-летняя британская актриса Эмилия Кларк стала послом (представителем) глобальной компании Nursing Now. Она направлена на повышение квалификации медсестер во всем мире. В феврале 2018 года Кейт Миддлтон сообщила о важной кампании, которая продлится до 2020 года, как минимум, когда посещала Королевский колледж акушеров и гинекологов. А недавно стало известно, что первым послом в ее инициативе станет актриса Эмилия Кларк.

Они вместе постараются привлечь больше внимания к работе медсестер, которые выполняют одну из важнейших работ ежедневно.

Из личного опыта и своей работы с Королевским колледжем медсестер (RCN) я знаю, что эта профессия – основа всех медицинских услуг. Однако медсестры часто недооцениваются и с изменением политики могут добиться гораздо большего в области профилактики и лечения,
– заявила Эмилия Кларк.

 
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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон Голливуд
Источник: 24 Канал
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