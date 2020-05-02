Звезду "Матрицы" Джо Пантолиано во время прогулки сбил автомобиль

Известного американского актера, продюсера и режиссера Джо Пантолиано сбил автомобиль во время прогулки с семьей. Его госпитализировали в больницу с серьезной травмой головы.

Джо Пантолиано, который известен по ролям в фильме "Матрица" и сериале "Клан Сопрано", пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом изданию TMZ сообщила его жена.

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По словам женщины, ее любимого сбил автомобиль Porsche, который вылетел из соседней полосы. В машину врезалась другая машина. В результате этого 68-летний Джо улетел на несколько метров и ударился головой о деревянный забор.

Знаменитость госпитализировали в больницу с глубокой травмой головы. Ему наложили несколько швов, а уже вечером актер был дома.



Джо Пантолиано сбил автомобиль / Фото: TMZ

Что известно про Джо Пантолиано?​Джо Пантолиано – американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. За сериал "Клан Сопрано" он получил премию Эмми в номинации "Лучший актер второго плана в драматическом телесериале". Успех ему принесли роли аморальных и лживых героев – Сайфера в фильме "Матрица" и Тедди Геймлея в фильме "Помни". За время своей карьеры он сыграл в более ста фильмах и телевизионных сериалах.