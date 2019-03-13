Звезду сериала "Отчаянные домохозяйки" арестовали в США

ФБР задержало актрису Фелисити Хаффман, которая известна по роли Линетт Скаво в сериале "Отчаянные домохозяйки", из-за коррупционного скандала.

Агентство Associated Press сообщило, что в центре скандала оказалась и актриса Лорин Локлин и еще 48 человек, которые не связаны с шоу-бизнесом.

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По информации издания, это крупнейшая афера в истории США. ФБР установило, что богатые родители платили огромные взятки, чтобы их дети поступили в престижные учебные заведения страны.

Хаффман заплатила 15 тысяч долларов, чтобы ее дочь приняли в один из колледжей. Из-за этого женщину арестовали и назначили залог в 250 тысяч долларов.

В схеме был задействован специальный список родителей, для которых поступление ребенка стоило от 200 тысяч до 6,5 миллиона долларов США. Взносы принимала организация Key Worldwide Foundation, которая якобы занималась подготовкой абитуриентов.

Что известно о Фелисити Хаффман?Американская актириса, которая прославилась благодаря роли Линетт Скаво в телесериале "Отчаянные домохозяйки". За это она получила премию "Эмми". Хаффман также снималась в известных кинолентах. В 2006 году ее наградили премией "Золотой глобус" и номинировали на "Оскар" за главную роль в кинодраме "Трансамерика".



Женщина живет в Лос-Анджелесе и воспитывает двоих детей.