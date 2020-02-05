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Звезду сериала "Великолепный век" Аднана Коча приговорили к 17 годам тюрьмы

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Аднан Коч / Instagram / @adnankoc

Турецкий актер, исполнивший роль Бехрам-Паши в телесериале "Великолепный век", следующие 17 лет проведет за решеткой. Судебная тяжба длилась в течение двух лет, однако приговор суд вынес только вчера, 4 февраля. Аднана Коча обвиняют в вооруженном сопротивлении полиции и хранении наркотических веществ.

В мае 2018 года турецкого актера Аднана Коча вместе с пятью сообщниками задержали близ Стамбула во время проведения антинаркотической операции. Среди личных вещей звезды правоохранители нашли запрещенные вещества, которые мужчины пытались уничтожить. Кроме того, они начали вооруженное сопротивление и ранили шестерых полицейских.

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В течение двух лет адвокаты пытались отстоять честное имя Аднана Коча в суде. В это время актер активно снимался в кино и развивал свою музыкальную карьеру, ведь первый успех и признание он получил как певец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adnan KOÇ (@adnankoc)

В течение двух лет суд подробно изучал дело, к которому причастен знаменитый артист. Однако их решение надолго лишит Аднана любимого дела, ведь следующие 16 лет и 8 месяцев он проведет за решеткой. Однако ограничение свободы, судя по всему, не слишком смущает актера, который вчера в своем инстаграме опубликовал видеообращение к поклонникам, анонсируя запуск своего нового музыкального шоу. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости Турции Арест
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