Звезду шоу "Орел и решка" Настю Ивлееву не пустили в Украину: неожиданные подробности

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Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / Instagram / @_agentgirl_

27-летнюю ведущую тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" и популярную блогршу Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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По информации, Ивлеева нарушила украинское законодательство, посетив оккупированный Крым в 2017 году.

Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом,
– говорится в источнике.

Поэтому из-за нарушения законов Украины ведущей Анастасии Ивлеевой "проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы".

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России
Источник: 24 канал
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