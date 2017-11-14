Звезду шоу "Орел и решка" Настю Ивлееву не пустили в Украину: неожиданные подробности
27-летнюю ведущую тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" и популярную блогршу Анастасию Ивлееву не пропустили на территорию Украины.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
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По информации, Ивлеева нарушила украинское законодательство, посетив оккупированный Крым в 2017 году.
Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений – на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом,
– говорится в источнике.
Поэтому из-за нарушения законов Украины ведущей Анастасии Ивлеевой "проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы".
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