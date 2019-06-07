Звезду "Украина имеет талант" Аллу Клишту жестоко убили за рубежом

Европейские и отечественные СМИ взорвались новостью: в Германии нашли тело украинки Аллы Клишты. Танцовщица, которая в свое время засветилась в развлекательном шоу "Украина имеет талант", умерла в возрасте 33 лет. Правоохранители пока расследуют жестокое убийство девушки,

Об этом сообщает британский таблоид The ​​Daily Mail. Пропала украинка Алла Клишта конце апреля 2019 года. Обнаружили это коллеги танцовщицы, которые ожидали ее на запланированном выступлении во Франкфурте. Когда Алла не приехала на шоу и не отвечала на звонки, коллеги обратились за помощью к правоохранителям.

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За несколько недель поисковых действий полиция установила, что Аллу Клишту жестоко убили в Германии, а тело девушки выбросили на юго-западе страны. Украинку нашли мертвой 18 мая, однако только теперь стало известно о жутком преступлении.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали убийства и не разглашают ужасных подробностей. Известно только то, что в преступлении подозревают бывшего бойфренда Аллы Клишты. Его имя на время следствия тоже не сообщают, отмечая лишь возраст предполагаемого убийцы – 30 лет.

На официальной странице девушки в Twitter удалили все последние сообщения танцовщицы и фото. Вероятно, это сделали правоохранители или родственники украинки. В сети остались только снимки, датированные 2012 годом.



Убили звезду "Украина имеет талант" Аллу Клишту / Twitter / @AllaKlyshta

Убийство украинки Аллы Клишты: что известно о танцовщице

Талантливая украинка эмигрировала в Германию более 8 лет назад. Именно в этой европейской стране Алла Клишта не только работала, но и устраивала свою личную жизнь. О решении выехать за границу украинка не рассказывала никому и уже из Германии сообщила родителям об этом. По ее словам, причиной для эмиграции было сложное материальное положение семьи.

Мои родители вышли на пенсию, поэтому стало очень трудно материально. Я приняла решение поехать за границу,

– рассказала Алла Клишта.

В 2011 году танцовщица впервые вышла на украинскую сцену. Сделала она это в шоу "Украина имеет талант". До этого Алла Клишта выступала на сцене немецкого и румынского аналогов проекта.

В общем Алла Клишта могла похвастаться большими успехами. Она является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей: танцовщица прокрутила 102 хула-хупа, вес которых составил 20 килограммов.

На смерть Аллы Клишты отреагировали представители "Украина имеет талант". Они создали ролик, в котором показали все комментарии девушки на проекте и ее эффектные выступления.

Смотрите видео, как Алла Клишта выступала на "Украина имеет талант":