Звезду "Все женщины – ведьмы" Роуз Макгоуэн поймали на поцелуях с девушкой

Голливудская актриса Роуз Макгоуэн, наиболее известная по участию в сериале "Все женщины – ведьмы", закрутила новый роман. Папарацци сфотографировали звезду на улицах Нью-Йорка, когда она целовала девушку.

Как сообщает The Daily Mail, актриса устроила тайное свидание в субботу, 14 сентября. Папарацци удалось сфотографировать Роуз Макгоуэн, когда она с избранницей вышла на улицу возле одного из отелей Нью-Йорка. Девушки не только курили, но и оживленно что-то обсуждали.

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По словам очевидцев, голливудская актриса и ее пассия не снимали номер в гостинице. Роуз с таинственной брюнеткой пообедали в ресторане заведения, где не скрывали своих чувств. Кроме этого, фотографам удалось сделать снимки пылких поцелуев девушек.

На свидание Роуз Макгоуэн выбрала довольно откровенный образ. Перед камерами она появилась в протертых джинсах и розовом топе, который подчеркнул неидеальные формы актрисы. В то же время ее избранница, имя которой пока неизвестно, пришла на обед в черной одежде oversize.

Пока неизвестно, действительно ли Роуз Макгоуэн закрутила новый роман. Ни актриса, ни ее представители не комментируют снимков, создавших большой резонанс в сети.

Что известно о личной жизни Роуз Макгоуэн?

О личной жизни актрисы Роуз Макгоуэн с легкостью можно было бы снимать киноленту, ведь ее избранники всегда поражали поклонников. Звезда встречалась с Мэрилином Мэнсоном, однако в 2001 году объявила о разрыве отношений. Впоследствии актриса рассказала, что в течение 2 лет романа пыталась повлиять на наркотическую зависимость музыканта. Это и стало причиной для разрыва.



Актер Кип Парду, музыкант Ахмет Заппа, режиссер Дэвид Зинцеско – это далеко не весь список мужчин, которые были в жизни Роуз Макгоуэн. Однако в 2013 году актриса определилась с мужем и пошла к алтарю с художником Дэйви Дитейлом. Пара поселилась в Лос-Анджелесе, а уже в 2016-м объявила о разводе. С тех пор Роуз больше не афишировала своих отношений, отказываясь комментировать слухи.