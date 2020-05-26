Звезды "Ривердэйла" Коул Спроус и Лили Рейнгарт окончательно разошлись, – СМИ

Звезды американского сериала "Ривердэйл" Коул Спроус и Лили Рейнхарт разошлись после трех лет отношений. По сообщениям СМИ, пара решила окончательно расстаться еще до начала карантина.

Как пишет издание People, актеры закончили отношения еще в апреле. Об этом свидетельствует публикация Коула Спроуса, в которой он отметил, что сложно строить отношения на глазах у всего мира. Сейчас сами актеры и их представители не комментируют слухи о разрыве.

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Коул Спроус и Лили Рейнхарт с 2017 года играют влюбленную пару в американском сериале "Ривердэйл". Впервые слухи об их романе появились после того, как актер опубликовал в своем инстаграме фото Лили. Однако он всячески отказывался это комментировать.

Лишь в 2018 году пара официально подтвердила свои отношения, когда появилась вместе на балу Института костюма Met Gala.



Коул Спроус и Лили Рейнхарт только в 2018 году официально подтвердили роман / Фото Getty images

Слухи об окончании отношений

В СМИ постоянно ходили слухи об их разрыве. В частности, в апреле 2020 года в твиттере писали о новом романе актера с моделью Каей Гербер, дочерью Синди Кроуфорд.

После этого Лили Рейнхарт резко прокомментировала и опровергла все слухи. В частности, она написала, что считает твиттер наиболее токсичной соцсетью, ведь люди там превращаются в настоящих болванов. Правда, впоследствии удалила этот пост.

Также Коул Спроус резко отреагировал на эти обвинения в измене. В инстаграм-сторис он написал письмо фанатам и призвал не влезать в его частную жизнь.

В частности, актер назвал нездоровым фанатизмом, когда люди нападают на его друзей без всяких оснований, рассекречивают его адрес и посылают угрозы.

Сейчас поклонникам сериала "Ривердэйл" остается только ждать официального подтверждения или опровержения слухов. Ведь по сценарию они играют влюбленную пару, поэтому неизвестно, как окончание отношений повлияет на новый сезон.



Кадр из сериала "Ривердэйл" / Фото Elite Daily