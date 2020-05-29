Звезды тоже не идеальны: Cardi B в шутливом видео показала, какая на самом деле у нее фигура

Все привыкли видеть богатых "селебритиз" с отличными фигурами и в дорогих нарядах. Но за элитной одеждой часто скрываются несовершенства фигуры, которые звезды предпочитают не показывать поклонникам. Но это не касается Cardi B, которая показала свои настоящие формы.

Американская исполнительница всегда отличалась своей эпатажностью и стилем, поэтому ее яркую внешность трудно не запомнить. Как и все знаменитости, звезда сейчас находится в изоляции и придерживается карантина, а на карантине часто ничем заняться. Поэтому Cardi B решила показать в своем инстаграме, что она, как и многие другие женщины, набрали несколько лишних килограммов. И как часто социальные сети могут создавать ложный образ стройного тела.

Интересно Памела Андерсон заговорила о желании еще раз выйти замуж: какой по счету будет брак

Cardi B надела черный раздельный купальник и каблуки, и вызывающе прошлась по собственному дому, виляя бедрами. Но только она остановилась и стала в профиль, стремительно ослабила живот и продемонстрировала свой далеко не рельефный пресс.

"Втягивайте это в жизнь", – подписала видео артистка.

Пользователям настолько понравился видеоролик, что они стремительно начали его распространять, а также добавлять собственные комментарии: "Это лучшее, что я видела в этом году!", "Я думаю, мы сестры", "История моей жизни", "Я каждый день" и другие.

Предлагаем также посмотреть на фото, которое звезда опубликовала днем ранее и продемонстрировала якобы идеальные формы тела.