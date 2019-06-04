Звезды "Беверли-Хиллз, 90210" в купальниках похвастались пикантными формами: фото

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Звезды "Беверли-Хиллз, 90210"
Звезды "Беверли-Хиллз, 90210" / Instagram / @torispelling

Верные поклонники знаменитого сериала "Беверли-Хиллз, 90210" уже не могут дождаться перезапуска шоу. Но звезды знаменитой киноистории вместо этого публикуют в социальных сетях яркие кадры, которыми "задабривают" фанатов перед выходом первых эпизодов.

Следовательно, звезда сериала Тори Спеллинг (исполнительница роли Донны Мартин) опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позирует с Дженни Гарт (Келли Тейлор) и Габриель Картерис (Андреа Цукерман) в стильных купальниках. Женщины, которые в течение не одного года работали на съемочной площадке "Беверли-Хиллз, 90210", смело продемонстрировали свои фигуры, попивая алкоголь на фоне домов мегаполиса Ванкувера.

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"Воскресный семейный ужин", – так подписала новое фото Тори, на которое положительно отреагировали тысячи поклонников. Образы трех женщин подтвердила трогательная подпись к фото, ведь они даже выбрали подобные бикини для фотографии: Тори – черный раздельный купальник, Габриель – черный сплошной, а Дженни – черный раздельный в белый горох. На всех киногероинах отсутствовал полностью макияж.

Зірки Беверлі-Хіллз 90210

Звезды "Беверли-Хиллз, 90210" / Instagram / @torispelling

Перед этим 46-летняя Тори Спеллинг оставила в своем Instagram подобное фото, но уже в закрытой одежде, где вместе с подругами и домашним любимцем просто наслаждалась общением.

Зірки Беверлі-Хіллз 90210
Звезды "Беверли-Хиллз, 90210" / Instagram / @torispelling

Что известно о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210"?

Представители компании Fox весной 2019 года, сообщили, что планируют перезапустить один из самых популярных телепроектов прошлого века "Беверли-Хиллз 90210". Согласно их новостями, первые эпизоды о жизни главных героев после 30 лет от момента последних событий мы увидим уже этим летом. В них появятся почти все актеры оригинального основного состава, в частности, Шеннен Догерти, которая долгое время боролась с онкозаболеванием. Создатели новой киноленты признались, что идея о перезагрузке шоу у них возникла уже давно. Поэтому сюжет для новых событий в киноленте сценаристы черпали из реальных фактов голливудских актеров, которые предстанут в "Беверли-Хиллз, 90210".

Стоит добавить, что в оригинальном сериале "Беверли-Хиллз, 90210" говорится о жизни обычных американских подростков, в историях которых было все: первая любовь, дружба, измена, отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Именно поэтому сюжет киноленты стремительно покорил весь мир. Кроме этого, сериал раскрывал такие темы, как интимные отношения, гомофобию, насилие, алкоголизм, наркоманию, жестокое обращение в семье, расизм, антисемитизм, раннюю беременность и заболевания СПИДом.

Смотрите тизер нового сериала "Беверли-Хиллз, 90210": видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Эротика
Источник: LifeStyle 24
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