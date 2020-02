Звезды "Гарри Поттера" объединятся для нового проекта: подробности

Популярные актеры, прославившиеся благодаря франшизе "Гарри Поттер", снова будут вместе. Звезды, которые сыграли Люциуса Малфоя, Луну и Джинни Уизли, присоединились к новому проекту Джоан Роулинг.

О том, что часть звездного состава "Гарри Поттера" снова объединится, сообщает издание Time.

В источнике отмечается, что актеры присоединились к новому проекту, который создала их любимица Джон Роулинг. Так, компания Warner Brothers Studio совместно с писательницей будут работать над аудиокнигой "Сказки барда Бидля" (The Tales of Beedle the Bard). Озвучивать персонажей сказки будут популярные актеры "Гарри Поттера".

К работе охотно присоединились Джейсон Айзекс (Люциус Малфой в "Гарри Поттере"), Эванна Линч (Луна Лавгуд в "Гарри Поттере") и Бонни Райт (Джинни Уизли в "Гарри Поттере"). А комментарии Альбуса Дамблдора прочитает Джуд Лоу, сыгравший в приквеле "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

А английская актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в бродвейском мюзикле "Проклятое дитя", прочитает наиболее известную историю "Сказку о трех братьях", в которой объясняется происхождение Даров Смерти.



Нома Думезвени в роли Гермионы в мюзикле "Проклятое дитя" / Oprah

Ожидать аудиокнигу "Сказки барда Бидля" (The Tales of Beedle the Bard) следует 31 марта на Audible.