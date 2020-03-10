Известные звезды, которых кардинально изменила пластика: впечатляющие фото до и после

Люди шоу-бизнеса всю жизнь стремятся к совершенству, поэтому часто обращаются к пластическим хирургам. Иногда эта погоня меняет их до неузнаваемости. LifeStyle24 собрал фото мировых звезд до и после пластических операций, которые могут вас удивить.

Анжелина Джоли

Наверное, нет такого человека, который бы не очаровывался красотой голливудской актрисы Анжелины Джолли. Но, что интересно, в детстве она чувствовала себя "белой вороной" среди других, а все из-за своих пухлых губ, над которыми постоянно насмехались. Сейчас ими увлекаются как женщины, так и мужчины со всего мира. А именно Джоли носит титул самой красивой женщины планеты.

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Актриса никогда не любила обсуждать тему пластических операций. Однако есть подозрения, что она неоднократно ложилась под нож хирурга. Если посмотреть фото, то можно заметить, что действительно, в течение нескольких лет у звезды изменились формы носа, скул, щек и овал лица.

Об Анджелине Джоли стало известно в конце 90-х годов, когда она снялась в фильме "Хакеры". Именно тогда стали заметны первые изменения во внешности актрисы – она подкорректировала форму носа. У 16-летней Джоли был довольно широкий и курносый нос, а после операции он стал ровным, и только подчеркнул ее красоту.



Анджелина Джоли в фильме "Хакеры" и сегодня / Коллаж 24 канала

Также есть подозрения, что звезда сделала коррекцию щек и скул, ведь в молодости они были большими и не такими выразительными. Однако вероятно такую форму они получили из-за потери веса.

Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс в свои 33 года имеет потрясающий вид. Это тот случай, когда пластические хирурги лишь помогли ей в этом. Подозревают, что Меган трижды обращалась к хирургу из-за своей формы носа: в 2007 году – убрала бугорок, в 2009 году-сменила кончик, а в 2010-подкорректировала ноздри.

Актриса неоднократно отмечала, что пухлыми губами ее наделила природа. Однако, если посмотреть кадры из фильма 2007 и 2009 годов, то можно заметить, что их объем немного изменился.



Изменения в лице Меган Фокс / Коллаж 24 канала

Известно, что Меган является большой поклонницей актрисы Анжелины Джоли. Возможно, именно она вдохновила Фокс подкорректировать свои скулы и сделать их более четкими.

Донателла Верчасе

Легендарная итальянская модельер и главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче – это яркий пример того, что иногда в погоне за идеальностью нужно вовремя остановиться. Модельер перестаралась с инъекциями красоты, и испортила свое лицо.

До пластики Донателла могла похвастаться чистой кожей лица и пухлыми губами. Но примерно в 2003 году журналисты и поклонники заметили существенные изменения в ее внешности – нос уменьшился, увеличились губы и подтянулось лицо. Но на этом дизайнер не остановился. С каждым годом она стала активнее использовать ботокс, филлеры и подтяжку лица.

Донателла Версаче до и после пластических операций / Коллаж 24 канала

Эксперты считают, что больше всего во внешности Донателлы изменились нос, губы, щеки и лоб. Пострадала также идеальная кожа модельера – из-за постоянной лазерной шлифовки ее лицо теперь больше напоминает восковую маску.

Ким Кардашян

Одной из самых известных людей американского шоу-бизнеса является Ким Кардашян. Соблазнительная мать четверых детей поражает людей со всего мира своими формами и невероятным видом.

Изюминкой звезды являются ее большие ягодицы. По ее словам, все это результат жесткой диеты и тяжелого труда в спортзале. Эксперты не отрицают, что ее телосложение с невысоким ростом – 159 сантиметров – склонно к объемным параметрам. Однако неестественный вид ягодиц указывает на то, что Ким вставила туда импланты. Доказательством этого являются также фотографии Кардашян с юных лет, где ее формы не так выразительны.



Изменения в фигуре Ким Кардашян / Коллаж 24 канала

Кроме этого, заметны и изменения черт лица Кардашян. Подозревают, что светская львица сделала ринопластику, а также существенно увеличила губы.

Кайли Дженнер

Еще одна звезда из семьи Кардашян, которая поражает мир своей успеваемостью и красотой, является Кайли Дженнер. Именно она вошла в список Forbes как одна из самых богатых людей планеты. В юности Кайли не выделялась яркой внешностью. Но сегодня ее называют настоящей женщиной-вамп.

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Благодаря пластическим операциям она сумела подчеркнуть свою красоту. В 2014 году кардинальные изменения начались с тонких губ девушки. Есть подозрения, что здесь обошлось не только инъекцией, которая увеличивает объем с помощью гиалуроновой кислоты или жировой ткани. Губы Дженнер стали слегка вывернутыми, а этого можно достичь благодаря процедуре "Булхорн", когда удаляется часть кожи под носом, чтобы верхняя губа поднялась вверх.

Вероятно звезда также делала ринопластику, ведь на фото заметно, что ее нос раньше был значительно шире. Кроме этого, Кайли подкорректировала подбородок и скулы, и лицо у девушки стало уже с четкими формами.

Владелица бьюти-индустрии частенько щеголяет фото своей идеальной фигуры. По ее словам, телом в форме песочных часов ее наделила природа. Однако, если посмотреть фото с юных лет, то она не имела таких четких форм.



Изменения в фигуре Кайли Дженер / Коллаж 24 канала

Эксперты объясняют, что невозможно в спортзале одновременно увеличить ягодицы и бедра, а живот оставить плоским. Поэтому вероятно над этим потрудились пластические хирурги.

Николь Кидман

Известной актрисе Николь Кидман может позавидовать не одна женщина планеты. Ведь в свои 52 года она имеет роскошный вид. Не обошлось и здесь, конечно, без вмешательства пластического хирурга.

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Различные СМИ пишут, что звезда сделала эндоскопический лифтинг лица – с помощью маленьких незаметных разрезов подтянулась нижняя треть лица. Кроме этого, она частенько посещает косметолога, чтобы сделать инъекции ботокса.

У звезды всегда красивый открытый взгляд. Вероятно такого эффекта она достигла благодаря эндоскопической подтяжке лба. Особого внимания заслуживают и увеличенные губы актрисы, которые лишь подчеркивают ее красоту.



Как менялась внешность Николь Кидман после вероятной пластики / Коллаж 24 канала