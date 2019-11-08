Звезды "Холодного сердца 2" показали роскошные платья на кинопремьере: фото

Актрисы Кристен Белл, Идина Мензел и Эван Рэйчел Вуд стали звездами не только нового мультфильма "Холодное сердце 2", но и его кинопремьеры. Благодаря элегантным и роскошным платьям красавицам удалось привлечь внимание всех фэшн-фотографов.

В Голливуде состоялась одна из ожидаемых презентаций года. Студия Disney организовала премьерный показ мультфильма "Холодное сердце 2" (Frozen 2), выход в прокат которого ожидают миллионы людей. Громкое событие не пропустили знаменитые актрисы, участвовавшие в озвучивании ленты. В частности, перед камерами фотографов предстали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рэйчел Вуд, Селена Гомес. Каждая из красавиц выбрала роскошный образ, который демонстрировал их видение современных принцесс.

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Кристен Белл

Знаменитая блондинка Кристен Белл, озвучившая Анну в "Холодном сердце 2", надела на кинопремьеру платье от Dior. У платья было довольно пикантное декольте, поэтому актриса отказалась от нижнего белья. Несмотря на такую сексуальную деталь Кристен Белл выглядела роскошно.



Кристен Белл на премьере мультфильма "Холодное сердце 2" / Getty Images



Эффектный образ Кристен Белл / Instagram / @disneyfrozen

Идина Мензел

А вот Идина Мензел решила похвастаться перед фотографами стройной фигурой. Для особого выхода она подобрала белоснежное платье приталенного фасона, которое выглядело по-королевски элегантно. К наряду Идина подобрала украшения и маленький клатч.



Идина Мензел на кинопремьере / Instagram / @disneyfrozen



Идина Мензел с мужем / Getty Images

Эван Рэйчел Вуд

Голливудская актриса Эван Рэйчел Вуд решила поразить поклонников изысканным нарядом от Oscar de la Renta. И это ей удалось: на красной дорожке она ошеломила всех миди-платьем без бретелек, к которому подобрала трендовые туфли-лодочки.



Эван Рэйчел Вуд / Instagram / @disneyfrozen

Селена Гомес

Но роскошные выходы коллег сумела затмить актриса и певица Селена Гомес. На кинособытие она пришла со своей 6-летней сестрой и предстала в образах главных героинь "Холодного сердца 2" – Анны и Эльзы. Красавицы одели одинаковые платья от Marc Jacobs, которые дополнили накидками с перьями и пайетками.



Селена Гомес с сестрой / Instagram / @selenagomez​