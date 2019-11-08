Звезды "Холодного сердца 2" показали роскошные платья на кинопремьере: фото

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Кристен Белл, Идина Мензел и Эван Рэйчел Вуд – актрисы "Холодного сердца 2"
Кристен Белл, Идина Мензел и Эван Рэйчел Вуд – актрисы "Холодного сердца 2" / www.gettyimages.com

Актрисы Кристен Белл, Идина Мензел и Эван Рэйчел Вуд стали звездами не только нового мультфильма "Холодное сердце 2", но и его кинопремьеры. Благодаря элегантным и роскошным платьям красавицам удалось привлечь внимание всех фэшн-фотографов.

В Голливуде состоялась одна из ожидаемых презентаций года. Студия Disney организовала премьерный показ мультфильма "Холодное сердце 2" (Frozen 2), выход в прокат которого ожидают миллионы людей. Громкое событие не пропустили знаменитые актрисы, участвовавшие в озвучивании ленты. В частности, перед камерами фотографов предстали Кристен Белл, Идина Мензел, Эван Рэйчел Вуд, Селена Гомес. Каждая из красавиц выбрала роскошный образ, который демонстрировал их видение современных принцесс.

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Кристен Белл

Знаменитая блондинка Кристен Белл, озвучившая Анну в "Холодном сердце 2", надела на кинопремьеру платье от Dior. У платья было довольно пикантное декольте, поэтому актриса отказалась от нижнего белья. Несмотря на такую сексуальную деталь Кристен Белл выглядела роскошно.

Крістен Белл на прем'рі мультфільму
Кристен Белл на премьере мультфильма "Холодное сердце 2" / Getty Images

Ефектний образ Крістен Белл
Эффектный образ Кристен Белл / Instagram / @disneyfrozen

Идина Мензел

А вот Идина Мензел решила похвастаться перед фотографами стройной фигурой. Для особого выхода она подобрала белоснежное платье приталенного фасона, которое выглядело по-королевски элегантно. К наряду Идина подобрала украшения и маленький клатч.

Ідіна Мензел на кінопрем'єрі
Идина Мензел на кинопремьере / Instagram / @disneyfrozen

Ідіна Мензел з чоловіком
Идина Мензел с мужем / Getty Images

Эван Рэйчел Вуд

Голливудская актриса Эван Рэйчел Вуд решила поразить поклонников изысканным нарядом от Oscar de la Renta. И это ей удалось: на красной дорожке она ошеломила всех миди-платьем без бретелек, к которому подобрала трендовые туфли-лодочки.

Еван Рейчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд / Instagram / @disneyfrozen

Селена Гомес

Но роскошные выходы коллег сумела затмить актриса и певица Селена Гомес. На кинособытие она пришла со своей 6-летней сестрой и предстала в образах главных героинь "Холодного сердца 2" – Анны и Эльзы. Красавицы одели одинаковые платья от Marc Jacobs, которые дополнили накидками с перьями и пайетками.

Селена Гомес з сестрою
Селена Гомес с сестрой / Instagram / @selenagomez​

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Стиль и мода
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