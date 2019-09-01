Звезды "Игры престолов" Эмилия Кларк и Лесли Роуз отдохнули вдвоем в Индии: экзотические фото

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Лесли Роуз и Эмилия Кларк
Лесли Роуз и Эмилия Кларк / Instagram / @emilia_clarke

Популярные актрисы и звезды сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк и Лесли Роуз, которые стали близкими подругами, отправились в путешествие в Индию. Знаменитости рассказали о курьезном инциденте, который произошел с ними на отдыхе.

Актриса Эмилия Кларк на своей странице в Instagram рассказала поклонникам об их путешествии с новоиспеченной женой Кита Харингтона. Звезда показала курьезное фото, как их номер грабили четыре обезьяны.

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Намаскар. Это не реклама, это всего лишь две девушки, которые отправились в Индию и были ограблены обезьянами (едва смогли дать им отпор),
– добавила в подписи Кларк.


Обезьяны ограбили Эмилию Кларк и Лесли Роуз в Индии / Instagram / @emilia_clarke

Эмилия Кларк поделилась, что на протяжении своего отдыха занималась йогой, поисками себя и чтением книг.

За это время я успела прочитать две книги (The Overstory обязательна к прочтению во всем мире). А еще были йога, специи и осознание того, что все, что вы когда-либо искали, можно найти внутри себя. Ужасно банально, но это правда,
– отметила актриса.

Эмилия Кларк и Лесли Роуз отдыхают в Индии / Instagram / @emilia_clarke

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Игра престолов Голливуд
Источник: LifeStyle 24
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