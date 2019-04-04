Звезды "Игры престолов" посетили премьеру сериала в Нью-Йорке: роскошные фото и видео

Уже меньше чем через две недели на американском телеканале HBO выйдет первый эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). И пока фанаты находятся в сладком ожидании премьеры, в США уже она состоялась в присутствии лучших звезд сериала.

На красную дорожку события приехали самые известные звезды "Игры престолов", которые приняли участие не только в финальном сезоне, но и в предыдущих. Среди них были такие знаменитости сериала: Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Роуз Лесли, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Валдау, Питер Динклэйдж, Чарльз Дэнс, Джек Глисон, Гвендолин Кристи, Кристофер Хивью и другие.

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Звезды на премьере "Игры престолов" / Getty Images

Событие пропустила одна из главных актрис сериала – Лина Хиди, которая записала видеоролик в Instagram и поделилась, что заболела, за что не может присутствовать на премьере. Как ее, так и фанатов эта новость очень огорчила.

Среди других гостей кинособытия также на красную дорожку пришли Джордж Мартин – автор серии книг, на основе которой снят сериал, Джо Джонас – жених Софи Тернер, Аманда Пит – жена режиссера сериала Дэвида Бениоффа, актриса Сара Полсон и другие.



Звезды на премьере "Игры престолов" / Getty Images

Кроме этого, создатели "Игры престолов" опубликовали серию забавных видеороликов, в которых главные герои сериала демонстрируют свои соблазнительные и яркие образы и просто веселятся друг с другом за кулисами события.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.