Звезды "Игры престолов" прорекламировали украинскую кинопремию в Нью-Йорке: фотофакт

Не только украинцы читают о звездах "Игры престолов". Оказывается, звезды "Игры престолов" тоже не прочь окунуться в увлекательный мир Госкино Украины.

Шутки шутками, но "мать драконов" Дейнерис Таргариен (Эмилия Кларк), Арья Старк (Мэйси Уильямс), Санса Старк (Софи Тернер), Джон Сноу (Кит Харингтон) и Джейми Ланнистер (Николай Костер-Вальдау) действительно успели прочитать об украинских коллегах по цеху – номинантах на премию Украинская киноакадемии "Золотая Дзига", сообщила "Телекритика".

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Украинский журнал VGLcinema оказался в руках именитых звезд в нью-йоркском Radio City Music Hall. Таким образом актеры "Игры престолов" сделали большую услугу нашей "Дзиге" - на весь мир прорекламировали украинскую кинопремию, да еще и бесплатно.

Кстати, "Золотая Дзига" уже объявила нынешних номинантов. Кто в лидерах – читайте здесь.



Санса Старк (Софи Тернер) читает о "Золотой Дзиге" || Magnus Sundholm, HFPA



И Джон Сноу (Кит Харингтон) читает || Magnus Sundholm, HFPA



Арья Старк (Мэйси Уильямс) тоже читает || Magnus Sundholm, HFPA



Даже Джейми Ланнистер (Николай Костер-Вальдау) в восторге от украинской "Золотой Дзиги" || Magnus Sundholm, HFPA