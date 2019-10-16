Звезды, которые выступали в России и Крыму, не будут участвовать в Нацотборе Евровидения

Представители телеканала СТБ и UA: Общественное вещание объявили о начале национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Кроме даты прямых эфиров, сроков подачи онлайн-анкеты и членов оргкомитета конкурса также было объявлено о новых правилах для конкурсантов.

В официальном заявлении пресс-службы UA: Общественное вещание отмечается, что участники, которые будут подаваться на Национальный отбор в 2020 году в Украине (с 16 октября по 25 декабря), кроме стандартных требований должны подтвердить ряд фактов.

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Нововведения касаются вопроса гастролей в России, оккупированном Донбассе и аннексированном Крыму с начала российско-украинской войны.

Участник или коллектив должен гарантировать, что:

– они не совершали концертную деятельность, выступления, не участвовали в любых публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планируют, не будут совершать анонсов соответствующих выступлений как в период до и во время проведения отбора, так и в период после отбора до даты Финала Конкурса;

– не совершали въезд на территорию/выезд с территории Автономной Республики Крым с нарушением законодательства Украины.

Такие изменения представители Евровидения в Украине вынуждены были пересмотреть и внести в связи со скандалом, который возник во время Национального отбора в Украине в 2019 году. После победы артистки MARUV (настоящее имя – Алла Корсун) ей отказали в представлении Украины на международном конкурсе в Израиле из-за выступления в России, неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины и права российской компании Warner Music Russia на песню Siren Son, с которой артистка одержала победу в отборе.

После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами из Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в Правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание,

– прокомментировала обновленные правил отбора управляющая директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Что известно о Евровидении-2020?

Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 стран мира, а организаторы приступили к созданию макета главной сцены. Известны первые участники на Евровидение-2020: певец Бласа Канто от Испании и группа Hooverphonic от Бельгии. Национальный отбор Евровидения в Украине состоится 8, 15 и 22 февраля 2020 года.