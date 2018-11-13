Звезды на тарелке. Как "Росомаха" Джекмен из обычного худощавого парня превратился в атлета

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Хью Джекмен – Росомаха
Хью Джекмен – Росомаха / Фото из открытых источников

Они буквально срослись друг с другом – звездный голливудский актер Хью Джекмен и герой комиксов Росомаха. В 2000 году австралиец безупречно воплотил образ мутанта в фильме "Люди-Х". И Росомаха ответил ему взаимностью, подарив Джекмену настоящую славу. Вот уже почти 20 лет Хью сохраняет статус одной из главных звезд Голливуда.

Сейчас он снимается в одной, ну, максимум, двух лентах в год. Фамилия "Джекмен" в финальных титрах – гарантия того, что фаны помчатся в кинотеатры. Журнал "Форбс" не устает вписывать австралийца в топы самых богатых и самых влиятельных актеров Голливуда. Скажем, только за 2013 год Хью получил гонораров на 55 миллионов долларов. А в Instagram на австралийца подписалось более 20 миллионов пользователей.

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Всю эту славу Джекмену принесла именно роль Росомахи в фильме "Люди-Х". Чтобы сыграть мутанта-супергероя Хью пришлось и самому пройти процесс мутации – превратиться из обычного худощавого парня в мускулистого атлета, набрать около 15 килограмм мышц за один год! Желание у австралийца било через край и он с головой погрузился в изменения. Джекмен сразу решил, что хочет измениться не только для роли – а на всю жизнь.

Логан
Хью Джекмен в фильме "Логан"

Хью пришлось практически прописаться в спортзале. Он тренировался шесть дней в неделю, всегда рано утром. Актер выполнял базовые упражнения со штангами, на каждом занятии нагружал другую группу мышц. Суббота – день разминки, ведь с бешеным графиком актера травма – слишком дорогое, в прямом смысле, удовольствие. Отдельный день на разминку, собственно и призван предотвратить повреждения: это одновременно и плавное восстановление от нагрузок, и тренировки эластичности мышц, связок и суставов.

За всеми этим эффектами Хью отправился к йоге и нашел даже больше. Регулярная практика позволяет не только привести мышцы в тонус, но и укрепить связки и позвоночник. При этом развивается гибкость, которую восточные практики называют главным признаком здоровья человека.


Джекмен в 26, Росомаха в 47

Тяжелый труд в тренажерном зале заставил Джекмена много пить – не менее, чем два с половиной литра воды. Поддержание водного баланса – важно не только для тех, кто занимается спортом, но именно во время физических нагрузках оно играет критическую роль. Когда человек активно двигается, тело нагревается, и чтобы охладить его организм выделяет пот. Кровь при этом сгущается и сердцу становится сложнее работать.

Поэтому кислород попадает в клетки не в достаточном количестве. Поэтому жировые клетки не окисляются, соответственно – процесс похудения замедляется. А мышцы на 70-80% состоят из воды, поэтому без нее нарастить красивые мускулы будет сложно. Ко всему прочему, вода еще и важна в процессе восстановления организма от нагрузок.

Какое главное правило тренировок, и почему мы им часто пренебрегаем – смотрите в программе.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Кино Хью Джекман Звезды на тарелке
Источник: 24 канал
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