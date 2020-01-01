Звезды повторили свои образы с детских новогодних фотографий: забавная подборка
Наверняка у каждого есть хотя бы одна архивная фотография из детства, на которой вы позируете в клетчатой рубашке или платье рядом с елкой. Не исключением стали и украинские звезды, которые решили вспомнить свои детские годы и повторить образы, в которые "заставляли" одеваться родители для новогодних мероприятий.
В проекте издания Bit.ua такие звезды, как Джамала, Александр Педан, Владимир Остапчук, Дарья Коломиец, Никита Добрынин и Диана Глостер примерили забавные банты на голову, сделали прически с забавными хохолками, и с миловидными и застенчивыми улыбками позировали на фотокамеру.
К теме: Джамала повторила образ со своего фото 30-летней давности
Некоторые из фотографий оказались особенно смешными, поэтому предлагаем поднять себе настроение веселыми перевоплощениями 30-летней давности в первый день 2020 года.
Владимир Остапчук
Знаете, что такое новогодний костюм? Это любой костюм с "дождиком". Поэтому, девушки, если у вас есть нарядное платье, просто зафигачте все "дождиком" и будет красиво!
– отмечает ведущий.
Владимир Остапчук в костюме зайца / Bit.ua
Дарья Коломиец
Мне кажется, я до сих пор верю в Деда Мороза в каком-то смысле. А на Николая всегда заглядываю под подушку,
– призналась Коломиец.
Дарья Коломиец в костюме снежинки / Bit.ua
Никита Добрынин
Очень важно правильно украсить елку. Большие игрушки должны висеть снизу, а меньшие – сверху. Так красивее,
– рекомендует главный герой шоу "Холостяк 9".
Никита Добрынин / Bit.ua
Джамала
Поскольку я росла в семье музыкантов, то не могу представить Новый год без музыки. Мама всегда играет на фортепиано, папа на аккордеоне, а я пою. Вот и теперь у всех праздники, а у меня концерт. И это прекрасная традиция,
– поделилась украинская певица.
Джамала в миловидном новогоднем костюме/ Bit.ua
Александр Педан
С третьего класса у меня был стишок в школе: "У меня опять 36.6", и я начал выступать с огромным термометром на всех концертах. Читал тот стих до 11 класса,
– вспомнил шоумен.
Александр Педан / Bit.ua
Диана Глостер
Я половину жизни просила у Деда Мороза старшего братика, и реальность оказалась иной. Мне подарили 4 младших сестер,
– рассказала фэшн-блогер.
Диана Глостер / Bit.ua
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