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Актрисы сериала "Друзья" очаровали сеть совместным фото

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Звезды сериала "Друзья" / Instagram / @jenniferaniston

Сериал "Друзья" закончили снимать в 2004 году, однако до сих пор популярность ситкома не уменьшается. Поэтому совместное фото актрис Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу и Кортни Кокс вызвало восторг у поклонников.

Как известно, 12 января в Калифорнии прошла церемония награждения премиями Critics' Choice Awards, которую посетили немало голливудских актеров. Однако не все приняли приглашение от организаторов, отдав предпочтение уютному отдыху. Так, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу провели вечер вместе, без лишнего внимания журналистов.

Интересно: Брэд Питт пришел на праздничную вечеринку Дженнифер Энистон, – СМИ

Согласно снимками, которые звезды сериала "Друзья" опубликовали на официальных инстаграм-страницах, встреча состоялась в одном из баров Лос-Анджелеса. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс выбрали повседневные наряды и наслаждались общением втроем.

"Привет от девушек из зала", – написала Энистон, вероятно, обращаясь к коллегам, которые пошли на Critics' Choice Awards.

В то же время инсайдеры The Hollywood Life рассказали, что встреча актрис была неслучайной. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс так отпраздновали 30-ю годовщину знакомства. Дружить они начали в 90-х, за это время совместно пережили немало особых событий и воспринимают друг друга как сестры.

У Джен много друзей, которых она любит, но ее связь с Кортни сильнее всего. Они больше напоминают сестер, чем обычных подруг. Они считают себя одной семьей. Поэтому Джен дорожит своей дружбой с Кортни, они видели друг друга с разных сторон на протяжении стольких сезонов ситкома,
– рассказал инсайдер.

Известно, что после запуска первых сезонов "Друзей" Дженнифер Энистон и Кортни Кокс наладили общение со всеми участниками съемок. До сих пор они общаются с актерами ситкома, а Лизу Кудроу часто приглашают на вечеринки дома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lisa Kudrow (@lisakudrow)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Брэд Питт Дженнифер Энистон Новости LifeStyle
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