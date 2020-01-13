Актрисы сериала "Друзья" очаровали сеть совместным фото

Сериал "Друзья" закончили снимать в 2004 году, однако до сих пор популярность ситкома не уменьшается. Поэтому совместное фото актрис Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу и Кортни Кокс вызвало восторг у поклонников.

Как известно, 12 января в Калифорнии прошла церемония награждения премиями Critics' Choice Awards, которую посетили немало голливудских актеров. Однако не все приняли приглашение от организаторов, отдав предпочтение уютному отдыху. Так, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу провели вечер вместе, без лишнего внимания журналистов.

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Согласно снимками, которые звезды сериала "Друзья" опубликовали на официальных инстаграм-страницах, встреча состоялась в одном из баров Лос-Анджелеса. Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу и Кортни Кокс выбрали повседневные наряды и наслаждались общением втроем.

"Привет от девушек из зала", – написала Энистон, вероятно, обращаясь к коллегам, которые пошли на Critics' Choice Awards.

В то же время инсайдеры The Hollywood Life рассказали, что встреча актрис была неслучайной. Дженнифер Энистон и Кортни Кокс так отпраздновали 30-ю годовщину знакомства. Дружить они начали в 90-х, за это время совместно пережили немало особых событий и воспринимают друг друга как сестры.

У Джен много друзей, которых она любит, но ее связь с Кортни сильнее всего. Они больше напоминают сестер, чем обычных подруг. Они считают себя одной семьей. Поэтому Джен дорожит своей дружбой с Кортни, они видели друг друга с разных сторон на протяжении стольких сезонов ситкома,

– рассказал инсайдер.

Известно, что после запуска первых сезонов "Друзей" Дженнифер Энистон и Кортни Кокс наладили общение со всеми участниками съемок. До сих пор они общаются с актерами ситкома, а Лизу Кудроу часто приглашают на вечеринки дома.