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Звезды сериала "Все женщины – ведьмы" публично поддержали онкобольная Шэннен Догерти

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Шеннен Доэрти борется с раком молочной железы: как звезду поддержали коллеги / Instagram / @theshando

Голливудская актриса Шеннен Доэрти на днях заявила, что ее онкоболезнь не отступает, а медики диагностировали уже 4 стадию рака. Такое признание 48-летней звезды всколыхнуло не только сеть, но и весь шоу-биз. Звезды сериала "Все женщины – ведьмы" решили публично поддержать онкобольную Шеннен.

Актрисы Алисса Милано и Роуз МакГоуэн, которые сыграли Фиби и Пейдж в фэнтезийном сериале, разместили соответствующие сообщения в сети. Звезды пожелали Шеннен Доэрти выздоровления и поддержали ее в непростое время.

К теме: Шеннен Доэрти опубликовала трогательное сообщение после признания об онкологии

"Держу тебя крепко в моем сердце", – написала Алисса Милано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alyssa Milano (@milano_alyssa)

"Я желаю тебе мира и сил в твоей борьбе Шеннен Доэрти. Ты вдохновляешь многих", – отметила Роуз МакГоуэн.

Интересно, что во время съемок сериала "Все женщины – ведьмы" актрисы не могли похвастаться дружескими отношениями. Журналисты узнали про многочисленные конфликты между Шеннен Доэрти и Алиссой Милано и Холли Мари Комбс. Звезды не могли найти общий язык и сетовали на своенравный характер коллеги. Поэтому продюсеры внесли изменения в сюжет сериала, а героиня Шеннен Доэрти внезапно погибла.

Однако онкобольная актриса заставила забыть всех прежние недоразумения и ссоры. Теперь звезды сериала "Все женщины – ведьмы", хоть и не являемся близкими подругами, но все же поддерживают друг друга в сложные времена.

Что известно о болезни Шеннен Доэрти?
Медики диагностировали у Шеннен Доэрти рак молочной железы в марте 2015 года. Уже осенью 2017-го звезда готовилась к последней операции и говорила о вероятном выздоровлении. Самочувствие актрисы улучшилось, о чем она откровенно рассказала поклонникам. Однако болезнь не отступила окончательно. В начале февраля 2019 года Шеннен Доэрти откровенно призналась, что рак прогрессирует, а врачи уже констатируют 4 последнюю стадию.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные болезни
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