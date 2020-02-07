Звезды ситкома "Друзья" согласились на съемки специального эпизода: подробности

Еще с лета прошлого года в сети не утихают слухи о возможных съемках продолжения культового сериала "Друзья". Поклонники по всему миру с нетерпением ждали анонса о возвращении любимого ситкома и, похоже, сейчас они все же имеют повод для счастья. Ведь телекомпании Warner Bros.TV удалось договориться с главными актерами.

В прошлом году знаменитый сериал "Друзья" отпраздновал 25-летие со дня выхода первой серии. Поклонники считали эту знаковую годовщину прекрасной возможностью для продолжения картины. Однако, как ранее утверждала Дженнифер Энистон, актрисы Лиза Кудров, Кортни Кокс и она сама хотели бы снять специальный эпизод ситкома, но коллеги-мужчины не оценили такие инициативы.

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Как сообщает издание Deadline, актеры и создатели сериала все же решились на съемки продолжения сериала "Друзья", который принес им бешеную популярность. Инсайдеры уверяют, что именно эти съемки помогут популяризировать и успешно запустить платформу HBO Max, которая отныне владеет правами на показ ситкома.

Любимые персонажи Джои, Чендлер, Росс, Рейчел, Моника и Фибби вернутся на широкие экраны только на один час, именно столько продлится специальный эпизод. За эти съемки каждый из шести легендарных актеров получит гонорар, который оценивается в сумму от трех до четырех тысяч долларов.



Последний день съемок сериала "Друзья" / Instagram / @courteneycoxofficial

Ранее главный креативный директор HBO Max Кевин Рейли отметил: "Вокруг существует интерес, и все же мы не можем запустить этот проект. Сегодня это просто невозможно". Однако красноречивое сообщение актера Мэттью Перри в твиттере дало надежду зрителям, что съемки могут анонсировать уже скоро: "Большие новости не за горами..."

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Что известно о сериале "Друзья"?Сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием просматривают смешные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фибби. По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке и, как жителей мегаполиса, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Поэтому главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом. Забавные истории "Друзей" покорили мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.