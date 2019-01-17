Звезды тоже плачут: Кендалл Дженнер откровенно рассказала о подростковой борьбе с угрями

Часто поклонники звезд убеждены, что знаменитости, которые повяляются идеальными на красных дорожках, не страдают от проблемной кожи. Эти мифы решила развенчать модель и актриса реалити-шоу "Семейство Кардашян" – Кендалл Дженнер.

Угри – это распространенная проблема всех людей. Поэтому и супермодель Кендалл Дженнер неоднократно приступала к борьбе с акне. И хотя на светских мероприятиях и подиумах она пыталась выглядеть идеально, тщательно скрывая проблемную кожу, со своими поклонниками решила быть максимально откровенной и рассказать правду.

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Кендалл Дженнер опубликовал неожиданное заявление в своем блоге. Модель заявила, что все стремятся к идеальности, которой на самом деле нет. Даже те, кого пользователи сети считают совершенными, лишь представляют из себя таковых.

"Хотя в мире случаются гораздо большие проблемы, однако борьба с акне меня истощила. Это та проблема, с которой я столкнулась еще в подростковом возрасте и которая заставляла меня чувствовать тревогу, беспомощность и неуверенность. Мы живем в то время, когда все хотят быть "совершенными" из-за влияния стандартов красоты. Мы делимся подробностями своей жизни в Интернете и выбираем лучшие фото для публикации. Я хотела бы рассказать молодому поколению, что не все так идеально", – отметила Кендалл Дженнер.

По словам модели, в 13-летнем возрасте она со слезами возвращалась домой из школы. Все потому, что на ее лице пестрели угри, от которых звезда не могла избавиться. Люди, которые встречали Кендалл Дженнер, обращали на недостатки кожи внимание, от чего модель едва сдерживала отчаяние.



Кендалл Дженнер показала подростковые фото с угрями / Instagram / @ kendalljenner

Такая подростковая проблема отнюдь не заставила Кендалл Дженнер комплексовать, а наоборот – стимулировала к борьбе. Звезда призналась, что эмоционально стала сильнее, поэтому на протяжении десятка лет искала методы, которые помогут очищать кожу.

Это был долгий путь, но я в восторге от того, какой стала моя кожа. Я не думала, что наступит тот день, когда я буду чувствовать себя уверенно, публикуя фотографии без макияжа,

– добавила Кендалл Дженнер.