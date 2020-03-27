Звезды "Женского Квартала" спели о коронавирусе: видео
Пандемия коронавируса не только напугала людей, но и вдохновила на творчество. Так, представительницы "Женского Квартала" перепели народную песню "Чом ти не прийшов", добавив в нее текст в стиле карантина.
Ролик опубликовали на фейсбук-странице "Женского квартала". В записи приняли участие Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элина Мбани, а также беременная Вера Кекелия. Красавицы предстали перед поклонниками не в карантинном стиле: они красовались в платьях и с укладками волос.
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Кроме этого, представительницы юмористического шоу учли советы ВОЗ и не нарушили условий карантина. Запись они провели в своих квартирах, а аккомпанировал им Роман Дуда – муж Веры Кекелии.
"Але все пройде, вірус відійде, вийдуть люди з хати. Буду я тебе не в пов'язочку – в губи цілувати!"– спели артистки.
Ролик приобрел большую популярность в сети. Всего за сутки его посмотрели более 1,5 миллиона раз. Кроме этого, тысячи поклонников "Женского Квартала" засыпали Марту Адамчук, Лали Эргемлидзе, Элину Мбани и Веру Кекелию комплиментами.
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