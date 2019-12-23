"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" – финал 42-летней истории

В девятом (и заключительном) эпизоде "Звёздных войн" Disney слишком боится сделать что-то неправильно. Страх тянет их на темную сторону, блокируя смелые решения и эмоциональную составляющую фильма.

В этом году мир увидел много завершений длинных историй: Marvel закончили фазу в 22 фильма, закончился сериал "Игра Престолов", фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" закрыл франшизу из семи фильмов. И каждый упомянутый кинофиниш вышел не таким, как бы хотелось зрителям. "Скайуокер. Восход" – не исключение. Но и факт, что зрители критикуют все после выхода шестого эпизода – также не новость.

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"Звёздные войны: Скайуокер. Восход": официальный кадр из фильма / IMDb

Завершить рассказ, начатый Джорджем Лукасом в 1977 году, доверили Джей Джей Абрамсу. Он снял седьмой эпизод "Возвращение джедая" и известен своим умением снимать экшены и плавать на волнах ностальгии. Бросается в глаза, что Джей Джей Абрамсу не хватало времени на воплощение всего задуманного. Режиссер должен был дать ответы на поставленные предыдущими частями вопросы (даже на те, которые сам не ставил), обставить надлежащий и достойный Далекой-Далекой Галактики финал, а потом эпично завершить начатое в 1977-ом.

Режиссер бережно отнесся к материалу но, то ли он, то ли Disney, боялись сделать что-то неправильно. А когда боишься, то резких движений не делаешь – поэтому перед нами довольно предсказуемое кино, через которое много не поспоришь.



"Звёздные войны: Скайуокер. Восход": официальный кадр из фильма / IMDb

В "Скайуокере. Восход" вдоволь боев на световых мечах, космических кораблей, и знакомых или не виденных до сих пор кинозрителями миров. Нам показали Татуин и Эндор, но добавили оригинальные локации, которым во франшизе не было аналогов. А плохо, что локации не раскрывают сполна, потому что главные герои постоянно куда-то спешат.

Недавно "Ирландца" Скорсезе критиковали за 3,5 часовой хронометраж. "Звёздным войнам: Скайуокер. Восход" такая продолжительность как раз пошла бы на пользу. Или же режиссеру нужно было унять свои порывы поместить в фильм много деталей.

Сложностей Джей Джей Абрамсу добавил тот факт, что вторую часть снял не он, а Райан Джонсон (его успешный фильм "Достать ножи" сейчас тоже в прокате). Не то, чтобы Джонсон снял ее плохо, критики наоборот отзывались одобрительно. Но "Звёздные войны: Последние джедаи" стал оторванным от трилогии фильмом и в большинстве проигнорированным Абрамсом теперь, в финале. Поэтому, если уж говорить, что "Скайуокер. Восход" дает ответы на поставленные ранее вопросы, то стоит уточнить, что Абрамс тщательно работает над раскрытием своих тайн. А те загадки, которые оставил Джонсон, режиссер финала либо игнорирует, либо невнимательно и неисчерпаемо на них отвечает. Напрашивается вывод, что эту трилогию должен был бы снять один человек.



"Звёздные войны: Скайуокер. Восход": официальный кадр из фильма / IMDb

Технически фильм упрекнуть трудно. На спецэффекты не скупились, все в порядке с боевой хореографией и географией перемещений персонажей. Но в "Звёздных войнах: Скайуокер. Восход" мало души и эмоций. Особенно, если учесть, что это история о любви. Абрамс никогда не славился умением включать в людях эмпатию, но это именно тот случай, когда она была бы уместна.

О завершении "Звёздных войн" трудно говорить без спойлеров, поэтому ход сюжета, как и развитие героев обсуждать не будем. Самыми интересными в фильме предсказуемо были отношения Рей и Кайло Рена. И хотя Дэйзи Ридли старалась на полную, Адам Драйвер в своей роли выглядел мощнее, чем не впервые нарвался на похвалу критиков. Часть старших персонажей поместили в эпизоды фильма для ностальгии, новых персонажей не раскрыли, потому что не было времени. При таких условиях, нам только и остается наблюдать за борьбой добра и зла в мыслях Рей и странной ментальной связью между ней и ситхом.

Финал "Звёздных войн" может многим не понравиться. Но это не значит, что его не посмотрят. Хотя бы из уважения к богатой и длительной истории в почти пол века. Критики, как и зрители, разделились во мнениях и впечатлениях. Рекомендуем посмотреть фильм на большом экране IMAX, потому что в этом случае – вам будет на что смотреть.

Рейтинг фильма на IMDb – 6,9. Возрастное ограничение – 12 лет.

Звёздные войны: Скайуокер. Восход: смотрите трейлер фильма онлайн

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Купить билеты на фильм стоит как можно скорее, ведь кинозалы заполняются слишком быстро, особенно в предновогоднее время.