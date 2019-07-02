Все, що треба знати про ручну поклажу і не отримати космічний штраф

Ручна поклажа має безліч переваг, і досвідчені мандрівники не можуть не погодитися з цим. До прикладу, обравши маленький рюкзак, вам не потрібно чекати на видачу багажу. Або ж відпустка точно не буде зіпсована через втрату чи пошкодження вашої валізи. Life Style 24 розповість про всі підводні камені та правила перевезення ручної поклажі, аби ваші подорожі були максимально безтурботними.

Вага та розмір ручної поклажі

Всі авіакомпанії дозволяють перевозити одну одиницю ручної поклажі безкоштовно. Натомість існують чіткі вимоги щодо неї. Ті, хто нехтують цими правилами – нерідко втрачають гроші.

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Нагадаємо, що кожна авіакомпанія має власні вимоги щодо ваги та розмірів ручної поклажі. І для того, аби не платити космічні штрафи, перед подорожжю варто ознайомитися з вимогами вашої авіакомпанії.

Вимоги найбільш розповсюджених авіакомпаній в Україні:

1. Ryanair – ірландська лоукост-авіакомпанія, що літає з Києва та Львова, а віднедавна – також з Харкова та Одеси. Варто зауважити, що Ryanair має найсуворіші правила щодо перевезення ручної поклажі з-поміж усіх лоукостерів. За правилами Ryanair, пасажири можуть взяти одну невеличку сумку безкоштовно. Якщо ви оплатите послугу Priority, ви також зможете пронести на борт велику ручну поклажу.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 40х20х25 сантиметрів.



Вимоги до багажу авіакомпанії Ryanair

2. Wizz Air – це угорський лоукостер, що літає з Києва, Львова та Харкова. На борт Wizzair дозволяється пронести безкоштовно одну маленьку сумку, яку потрібно розмістити під сидінням попереду. Нові правила набули чинності з 1 листопада 2018 року. За умови оплати послуги Priority ви можете пронести на борт і велику сумку, і маленьку сумку.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 40х30х20 сантиметрів.



Вимоги до багажу авіакомпанії Wizz Air

3. МАУ – українська авіакомпанія, що літає з Вінниці, Дніпра, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Харкова, Херсона та Чернівців. Міжнародні Авіалінії України дозволяють пронести лише одну маленьку сумку в рамках найдешевшого економ-тарифу, який зазвичай діє на всіх лоукост-напрямках компанії. Будь-які інші речі, в тому числі пакети з Duty Free, ноутбуки та гаманці повинні бути всередині ручної поклажі.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 55х40х20 сантиметрів.



Вимоги до багажу авіакомпанії МАУ

4. Ernest Airlines – це італійський лоукост-перевізник, що виконує рейси з Києва, Львова та Харкова. Кожен пасажир може брати із собою лише одну ручну поклажу. Якщо ж норма ручної поклажі буде перевищена, її заберуть до багажного відділення літака. В цьому випадку передбачена підвищена плата за багаж.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 55х35х25 сантиметрів.



Італійський лоукост-перевізник Ernest Airlines

5. SkyUp – це бюджетна українська авіакомпанія, що здійснює рейси з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя та Львова. Безкоштовно на борт літака SkyUp можна взяти лише одну одиницю ручної поклажі. Норми українського лоукостера збігаються з нормами Міжнародних авіаліній України.

Дозволений розмір безкоштовної ручної поклажі: 55х40х20 сантиметрів.



Авіакомпанія SkyUp

Якщо ваша сумка на вигляд компактна і легка, то вона не зацікавить співробітників авіакомпанії. Натомість якщо у вас за спиною об'ємний рюкзак – будьте готові до того, що вас попросять зважити ручну поклажу та помістити у спеціальну рамку. У випадку невідповідності багажу нормам доведеться сплатити штраф. Кожна авіакомпанія індивідуально визначає суму штрафу, орієнтовно – 25-50 євро.

Лайфхак: для того, аби зробити ручну поклажу меншою, одягніть на себе більше речей. Маленькі, але важкі речі розіпхайте по кишенях. Робити це потрібно безпосередньо перед зоною вильоту і виходом на посадку. А вже в літаку можете знову сховати речі у рюкзак.

Дозволені предмети ручної поклажі

1. Рідини.

З цим пунктом потрібно бути дуже обережним, адже рідинами вважаються не лише вода та інші напої, але й інші речі рідкої структури. Наприклад, туш для вій, тональний крем, дезодорант, парфуми, креми, лосьйони – все це рідини! Їх можна брати на борт літака у ручну поклажу лише у маленьких баночках, об'єм яких не перевищує 100 мілілітрів, і загалом їх не повинно бути понад 10 штук. Крім того, усі рідини разом повинні вміститися у прозорий пакет із застібкою.

Важливо! Потрібно купити пакет завчасно. Одні аеропорти надають ці пакети безкоштовно. Їх можна взяти безпосередньо перед проходженням авіаційного контролю. В інших аеропортах звичайний прозорий пакет для рідин може коштувати від 5 євро.



Набір для рідин в літак

Всю іншу суху косметику та засоби особистого догляду можна покласти в косметичку.

Чому такі жорсткі правила перевезення рідин?Раніше у ручній поклажі можна було перевозити абсолютно будь-які рідини у довільних обсягах. Усе змінилося після серпня 2006 року, коли у Великій Британії було затримано групу зловмисників, які готували масштабні теракти в лондонському аеропорту Хітроу. За інформацією британських спецслужб, терористи планували підірвати понад 10 літаків, пронісши на борт рідкі вибухові речовини в ручній поклажі. Відтоді авіаційні правила перевезення рідин у ручній поклажі змінилися не лише у межах Євросоюзу, а й в усьому світі.

2. Їжа та харчові продукти.

На борт літака не можна брати будь-які рідкі або в'язкі продукти об'ємом понад 100 мілілітрів. Зокрема: м'який сир (брі, камамбер тощо), йогурт (звичайний або питний), соуси, консерви, супи. На інші тверді продукти заборони не діють.

3. Ліки.

Рідкі ліки та мазі об'ємом до 100 мілілітрів підпадають під правило "прозорого пакета". Інші ліки (таблетки, капсули, порошки, інгалятори тощо) можна провозити в літаку без обмежень в обсягах, дозволених митницею.



Не рідкі ліки можна провозити у будь-якій кількості

Щодо інших речей, зокрема одягу, документів та цінних речей – конкретних заборон немає. Єдине, всі речі мають вміститися у ручну поклажу. До слова, ви також можете перевозити різну техніку. Однак щодо перевозу великої техніки все ж таки існують певні норми: її розмір не має перевищувати 25х56х45 сантиметрів.

Заборонені предмети для ручної поклажі

На борту літака категорично заборонено перевозити зброю, колючі та ріжучі предмети, небезпечні та отруйні речовини. Крім цього, під заборону потрапляють:

– Ножиці. Манікюрні ножиці можна взяти, якщо обидва леза закруглені на кінцях, або їх розмір не перевищує чотирьох сантиметрів.

– Спиці для в'язання. Хоча пластикові та дерев'яні, як правило, пропускають.

– Інструменти. Зокрема викрутки, молоток, напилок, плоскогубці, цвяхи, дриль тощо.

Також у ручну поклажу заборонено брати: тварин, газові балончики, іграшки, що імітують справжню зброю та інші небезпечні предмети.



Заборонені речі для ручної поклажі

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