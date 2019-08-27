Рудоволоса Джессіка Честейн зачарувала виходом у смарагдовій сукні від Zuhair Murad

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Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Getty Images

42-річна Джессіка Честейн приголомшила фанатів своєю появою на червоній доріжці на прем'єрі фільму "Воно 2". Для появи перед прихильниками та папараці вона обрала розкішну сукню від відомого ліванського модельєра Zuhair Murad.

В одному з найбільших та найпопулярніших театрів у Вествуді напередодні, 26 серпня, відбулася прем'єра стрічки "Воно 2". Оскільки Джессіка Честейн грає у фільмі жахів одну з головних ролей, на червоній доріжці вона з’явилася чи не першою з-поміж інших зіркових гостей.

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На червоній доріжці Regency Village Theatre голлівудська акторка постала у розкішній смарагдовій сукні від відомого модельєра Zuhair Murad. Кожна його сукня – як витвір мистецтва – розшита дорогоцінним камінням, бісером чи паєтками.

Так, вибір 42-річної Джессіки Честейн припав на плаття з відкритими плечима, невеликим декольте та яскраво підкресленою талією. По довжині спідниця сукні була розшита блискучими стразами та паєтками. Образ рудоволосої красуні доповнили довгасті сережки та виразний макіяж.

Джессіка Честейн
Джессіка Честейн / Getty Images 

Джессіка Честейн
Джессіка Честейн на прем'єрі фільму "Воно 2" / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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