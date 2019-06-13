Рухаємося далі: Наталія Валевська продовжує лікування, щоб стати матір'ю

603 Читать новость на русском
Наталія Валевська
Наталія Валевська / Facebook / @Наталія Валевська

Українська виконавиця Наталія Валевська вже тривалий час проходить спеціальне лікування, щоб стати матір'ю. Артистка вкотре вдалась до процедури, яка мала б визначити, чи зможе вона врешті завагітніти.

Своїми переживаннями Наталія Валевська поділилась на сторінці у Facebook. В першому дописі 12 червня вона розповіла, що не надто приємний огляд, але саме він визначить її майбутні кроки у материнстві.

Читайте також: Співачка Наталія Валевська наважилась на операцію, щоб завагітніти

"Сьогодні мене чекає процедура, яка визначить, чи можу я стати матір'ю, є перешкода чи ні. Процедура болюча, але мені її будуть робити під загальною анестезією. Такий у мене шлях до материнства. Тому побажайте мені успіху, щоб все успішно відбулося", – зазначила Валевська.

Але вже наступного дня, 13 червня, з'явився новий допис з фотографією співачки з лікарняного ліжка, де вона запевнила, що все добре. Судячи зі слів, можна припустити, що 38-річна Наталія зовсім скоро може завагітніти.

Господь милостивий! Спасибі всьому медичному персоналу. Рухаємося далі!
– позитивно відзначила виконавиця.

Підписники та друзі Валевської як можуть підтримують співачку та вірять, що у неї все буде добре: "Все буде добре, з Богом!", "Щасти вам!", "Нехай все відбудеться як ти бажаєш, а результат, як ти мрієш... Все буде добре!".

Хто така Наталія Валевська?Українська співачка з Хмельницького з дитинства захоплювалась музикою та брала участь в різних конкурсах та фестивалях. Співачка має багато нагарод та престижних відзнак. У 2013 році вона оскандалилась після виступів на Антимайдані під час події Революції Гідності. Наталія Валевська перебуває у шлюбі з Володимиром Пригладем.

blog_ava
"Європейська Солідарність" Петра Порошенка: оновлений список кандидатів у депутати
сьогодні
12311
Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
сьогодні 15:58 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
191
Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
сьогодні 12:39 Що взяти з собою у РАЦС: найважливіші пункти
343
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
сьогодні 09:32 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 13-16 червня
201
Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
12 червня 16:00 Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
Юлія Михайлова 935
"Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
12 червня 13:04 "Чорне Дзеркало": п'ятий (чи зайвий?) сезон
Юлія Ліпенцева 251
Новини
Більше новин
Залиште відгук