Рукопис пісні The Beatles Hey Jude продали на аукціоні за 910 тисяч доларів

Найуспішніший гурт на теренах світової музичної індустрії й досі не втрачає свою популярність. Рукописний текст пісні Hey Jude колективу The Beatles продали на аукціоні за 910 тисяч доларів, що у понад п'ять разів перевищило початкову ціну лота.

Вчора, 10 квітня, прихильники The Beatles зі скорботою відзначали 50-річчя розпаду легендарного гурту. Про любов всіх поколінь меломанів до музики колективу свідчить не лише нетлінна популярність їхніх пісень, а й те, які колосальні суми готові віддавати фани за унікальні реквізити творчості.

Читайте також Окуляри Джона Леннона зійшли з молотка за 183 тисячі доларів

Так, оригінальний текст пісні The Beatles Hey Jude пішов з молотка за 910 тисяч доларів на американському аукціоні Julien's Auctions. Автором рукопису був Пол Маккартні, який записав хіт чорним фломастером та використовував його для студійного запису синглу. Стартова ціна лота складала 160 тисяч доларів, проте невідомий шанувальник був готовий підвищити ціну в понад 5 разів

Пісню Hey Jude написав Пол Маккартні 1968 року в той час, як колега Джон Леннон розлучався з дружиною Сітнією. Вона була присвячена сину Леннона Джуліану і номінована на премію Греммі одразу в трьох категоріях.

Що відомо про The Beatles?

Всесвітньо відомі The Beatles з'явилися в 1959 році. Група дуже швидко набула великої популярності. З першого ж концерту в нічному клубі Гамбурга у 1960 році "біт-квартет" The Beatles викликав справжній фурор серед рок-фанатів, причому відразу й назавжди. Четвірка юних ліверпульських талантів зробила небувалий переворот в історії сучасної музики. Свого захоплення музикою "Бітлів" не приховувала навіть королева Єлизавета ІІ.

За сім років, з 1963-го по 1970-й роки, The Beatles випустили 13 офіційних студійних альбомів і 211 композицій. Після розпаду колективу 10 квітня 1970 року кожен з музикантів почав сольну кар'єру.