Руслан Квінта пояснив, чому Сергій Лазарєв не переможе на Євробаченні-2019

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Руслан Квінта оцінив шанси Сергія Лазарєва на перемогу
Руслан Квінта оцінив шанси Сергія Лазарєва на перемогу / styler.rbc.ua

Відомий композитор та музичний продюсер Євробачення в Україні Руслан Квінта оцінив шанси на перемогу фаворита проекту – Сергія Лазарєва. Артист вийде на сцену Тель-Авіва з ліричною піснею Scream.

Руслан Квінта став запрошеним гостем на розважальній програмі "Слава +", що виходить на YouTube-каналі Люкс ФМ. Ведучий Слава Дьомін вирішив поцікавитись у музичного продюсера, чи Україна відмовилась від Євробачення-2019 через сильного суперника з Росії. Букмекери називали його фаворитом шоу та пророкували Сергію Лазарєву перемогу. Однак Руслан Квінта не підтримує цю думку. 

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Я вже давно стежу за конкурсом та не бачу Сергія Лазарєва у фаворитах. Всі йому прогнозують перемогу, але я в цьому сумніваюсь,
– заявив Руслан Квінта. 

Композитор відверто пояснив свою думку. За словами Руслана Квінти, пісня, яку Сергій Лазарєв представить у Тель-Авіві, не може привести його до перемоги. Трек занадто одноманітний і російський артист виконає його без ефектної постановки. Тому, як переконує Руслан Квінта, виступ Сергія Лазарєва не завоює глядачів.

"Пісня, як на мене, дуже одноманітна, слабка і в ній немає цього "made in Russia". Для мене це дуже важливо, коли представлені фарби і палітра твоєї країни... Якщо Лазарєв робить шоу, то, можливо, потрібна пісня для номера. Він вже виступав на Євробаченні та мав дуже ефектну постановку. Тепер він вирішив зіграти у пісню: тут вже не буде шоу, а композиція, баладна, лірична. В ній я не бачу цього "made in": віддай її будь-якому західному артисту і вона буде гарно звучати. Я не бачив у цій пісні самого Лазарєва, індивідуального виконавця, який співає подібні пісні", – пояснив Руслан Квінта. 

Окрім цього, музичний продюсер українського Нацвідбору зізнався, хто із конкурсантів є його фаворитами. Як не дивно, Руслан Квінта бачить на перших щаблях рейтингу Євробачення-2019 португальського співака Конана Озіріса та Вейлона з Нідерландів. 

Мені дуже подобаються Нідерланди. Але мій фаворит, як би це дивно не звучало, – це Португалія. Це та пісня, яка складається не просто з музики, в неї вкладена вся енергія авторів треку,
– додав Руслан Квінта. 

Дивіться повний випуск "Слава +" з Русланом Квінтою: відео

Що відомо про участь Росії у Євробаченні-2019?

В той час, як у всіх європейських країнах представника Євробачення-2019 визначали шляхом голосування журі та глядачів, у Росії просто оголосили його ім'я. За офіційними даними, країну представлятиме Сергій Лазарєв

9 лютого 2019 року артист презентував ефектний кліп на конкурсну пісню ScreamСам Сергій Лазарєв не приховував захват від майбутньої участі в Євробаченні. Співак переконаний, що пісня Scream допоможе йому підкорити глядачів чуттєвими словами. Композиція буде кардинально іншою, аніж You Are the Only One, яку Сергій Лазарєв презентував на шоу в 2016 році.

Новий кліп Сергія Лазарєва Scream: дивіться ефектне відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Сергій Лазарєв Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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