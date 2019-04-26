Руслана влаштувала арт-перфоманс у Чорнобилі: фото

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Руслана
Руслана / Master Management

Українська співачка Руслана Лижичко влаштувала масштабний арт-перфоманс "Чорнобиль RE:start" на честь 33 роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції.

Арт-перформанс відвідали гості з різних країн, представники ЗМІ, а також місцеві жителі та працівники Чорнобиля.

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Присутні вшанували пам’ять ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС хвилиною мовчання. Арт-перформанс було розпочато на Алеї покинутих сіл, по обидва боки якої розміщено 162 таблички з назвами евакуйованих населених пунктів.


"Чорнобиль RE:start" / Master Management

За словами співачки, після техногенної катастрофи на ЧАЕС всі люди мають обов'язково зробити висновки.

Стоячи зараз тут, я усвідомлюю, що 33 роки тому, 26 квітня 1986 року, сталася жахлива енергетична та екологічна катастрофа. Всі зрозуміли, чого коштує нам ця енергія. Ми заплатили за неї таку ціну, що ми просто не маємо права не зробити висновків. Ми знаємо, що світ має переходити на чисту енергію, що люди хочуть жити в абсолютно іншому майбутньому. Кожна людина хоче бути чистою, жити на чистій планеті, дати чисте майбутнє своїм дітям. Ця акція – це своєрідний заклик та підтримка тих світових рухів, які активно поширюють чисту енергію серед людей. І це тільки початок,
– заявила Руслана.

 

"Чорнобиль RE:start" / Master Management

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Теги: Новини культури LifeStyle Чорнобиль Новини LifeStyle Руслана Музика
Джерело: LifeStyle 24
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