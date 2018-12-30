Руслана зіграла концерт на сонячній енергії в Бесарабії: відео

Популярна українська співачка Руслана у якості Посла Відновлюваної Енергії у світі провела концертне шоу в Бессарабії, у місті Ізмаїл у новорічну ніч на чистій енергії сонця, кинувши виклик існуючій старій енергосистемі.

На місці проведення акції були встановлені сонячні панелі та накопичувачі сонячної енергії, заряджені від яскравого сонця Бессарабії, що і забезпечило 100% чистої енергії весь комплекс.

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За хвилину до Нового року, на очах публіки і перед об'єктивами камер весь комплекс був відключений від "старої" енергії. Згодом рівно опівночі натисканням кнопки Руслана запустила "чисту" енергію, що живила всю енергосистему місця проведення акції 100% відновлюваної енергії, і символічно назвала її "Ноїв Ковчег".

Дивіться відео виступу Руслани:

Засвідчити свою повагу і взяти участь в унікальній події приїхали лідери індустрії та впливові експерти у сфері відновлювальної енергетики з України та Європи. На заході був присутній один із ключових світових експертів, автор першого закону про "зелений тариф", Ханс-Йозеф Фелль, який розповів про важливість переходу українців до відновлюваних джерел та повної енергонезалежності.