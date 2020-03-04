Руслана зізналась, в чому секрет її міцного шлюбу

Невдовзі співачка Руслана та продюсер Олександр Ксенофонтов відсвяткують 25-у річницю шлюбу. З цієї нагоди артистка зізналась, в чому секрет її міцних стосунків.

Зробила вона це у програмі "Ранок з Україною". Руслана не приховує, що за 25 років шлюбу пережила з чоловіком чимало подій. Не обійшлось і без кризових ситуацій, які подружжя успішно пройшло. Тому тепер Руслана переконана: вона просто знайшла саме ту людину, з якою повинна бути, і це почуття взаємне. Відтак артистка, так як і її чоловік Олександр Ксенофонтов, дорожить шлюбом і не дозволяє скандалам зруйнувати особливі стосунки.

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"Ми просто знайшли одне одного і все, не можу пояснити це. Люди часто називають це фатальною любов'ю або фатальною зустріччю. У нас із Сашком було різне, іноді дуже критичні моменти. Але потім ми зрозуміли, що одне без одного не можемо", – зазначила Руслана.

Співачка додала, що особливу дату хоче відсвяткувати тільки з чоловіком. Руслана влаштує романтичну подорож з коханим, а от де зірки відпочиватимуть – наразі тримається в секреті.



Руслана з чоловіком відсвяткують 25-річчя шлюбу / Facebook / @ruslana.lyzhychko.5

Не оминула артистка питань і про новий мініальбом та кліп "Ми вітер", який вийде 5 березня 2020 року. У ролику Руслана піднялась на верхівку вітрогенератора, висотою 120 метрів. За словами артистки, нова відеоробота – це лише частина її масштабного проєкту, спрямованого на популяризацію альтернативних джерел енергії. Руслана переконує, що майбутнє людей – за чистою енергією, тому своєю музикою прагне вкотре довести це. Такої ж думки і її чоловік Олександр Ксенофонтов, який поділяє ініціативу коханої та зробив будинок енергонезалежним.

"У нас є своя акумуляційна станція, де накопичується енергія. Як у підвалі люди тримають картоплю чи закрутки, у нас там величезні контейнери, тож ми при світлі завжди. Газ взагалі не використовуємо, ми його вимкнули давно", – розповіла Руслана.

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