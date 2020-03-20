Руслана звернулася до українців на карантині: Займіться справою, яку ви давно відкладали

Відома українська співачка Руслана дотримується карантину, який ввели в державі, та перебуває вдома на самоізоляції. Артистка звернулася до українців і закликала їх провести цей час з користю та зробити справу, яку давно відкладали.

Задля убезпечення здоров'я та життя населення, український уряд запровадив карантин, який триватиме щонайменше до 3 квітня. Виконавиця Руслана разом із сім'єю та командою дотримується встановлених правил безпеки та зайвий раз не виходять із дому. Артистка закликала прихильників бути сильними і поставитися до ситуації серйозно, проте не перенавантажувати себе негативними новинами.

Читайте також: Світлана Тарабарова звернулася до прихильників: Ви вдома на карантині?

Ролик, на якому Руслана звертається до українського народу опублікувала Соломія Вітвіцька на своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією". Співачка висловила прохання підтримувати один одного у такий непростий час. Зірка наголосила на тому, що потрібно використати час, проведений у домашній ізоляції, з користю та не панікувати.

Займіться важливою справою, яку давно відкладали,

– каже артистка.

Руслана наголосила на тому, що зараз можна винайти нові канали комунікації, нову мову спілкування і це буде значно краще, аніж накручувати себе. Вона закликає населення бути сильними духом та працювати над собою. Зі свого боку Руслана каже, що вона завжди готова морально підтримати чи якось допомогти і відкрита до спілкування.

Руслана звернулася до українців: дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні: у Радомишлі, Івано-Франківську та у Чернівецькій області. Загалом у світі майже 245 000 підтверджених випадків коронавірусу. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу